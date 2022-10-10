Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi ipten aldı gecenin kahramanı oldu

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçından sonra Karagümrük karşısında da takımını kurtardı.. Belçikalı oyuncu; 88'de oyuna girdi, 90+5'te rakip ağları sarsarak takımına 3 puanı getirdi.

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Michy Batshuayi... Transfer sezonunun son günlerinde takıma kazandırılan başarılı forvet, dün Karagümrük mücadelesinde günün adamı oldu.

Fenerbahçe 'nin golcüsü Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig 'deki ilk golünü Karagümrük ağlarına atarken, aynı zamanda da galibiyeti getiren isim unvanına ulaştı.

Karagümrük maçında zafer sayısını atan Belçikalı futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla 3. golünü kaydetti. 90+5'te Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda Dinamo Kiev, AEK Larnaca ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip kaleye attığı 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşarak klasını konuşturdu.

2 maçta 2 gol

Ayrıca Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta da 2 gol attı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmanın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da rakip ağları sarsarak, gol perdesini açmıştı.