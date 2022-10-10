Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! EYT, sözleşmeliler, taşeron işçiler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışmalar için gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Toplantıda EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu ele alınacak.

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EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alınacak. Kabinenin gündeminde, başörtüsüne anayasal güvence teklifi için yürütülen çalışmalar da olacak.

EYT düzenmelesi masada olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

550 bin sözleşmeliye kadro

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Başörtüsü düzenlemesi nasıl olacak?

Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.