Altılı Masa’nın adayı böyle seçilecek yöntem belli oldu masadaki 'en şanslı' isim

CHP'li eski millekvekili yazar Barış Yarkadaş, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını seçeceği yöntemini yazdı. Yarkadaş, "Bir parti eğer bir isim önerdiyse, o adayın masadaki altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek." dedi.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenemedi. Adayın masadan mı yoksa dışarıdan mı olacağı netleşmedi.

Adayın kim olacağı kadar "adayın nasıl belirleneceği" de merak konusu.

Ancak adayın nasıl seçileceğine ilişkin kulis haberi TV100 yazarı Barış Yarkadaş, köşe yazısında paylaştı.

"Altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek"

Bunun yöntemini sadece genel başkanların bildiğini yazan Yarkadaş, adayın hangi yöntemle seçileceğini aktardı:

"Edindiğim bilgiye göre, ‘’Aday kim olacak?” sorusunun cevabının verileceği toplantıda, partiler masalarında bulunan dosyaları açacak ve dosyada yazan isimleri masaya getirecek. Bir parti eğer bir isim önerdiyse, o adayın masadaki altı liderden en az üçünün oyunu alması gerekecek.

"En şanslı isim Kılıçdaroğlu"

Sizin de gördüğünüz üzere, böyle bir oylamada en şanslı isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

Zira; Kılıçdaroğlu’na şu ana dek tam destek veren bir parti var: Demokrat Parti…

Kılıçdaroğlu’nun kendi oyunu da hesaba katarsak, şu an için masada iki oya sahip tek genel başkan o…

Kılıçdaroğlu için gerekli olan bir oyun da son ‘’türban çıkışı’’nın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan gelmesi bekleniyor.

CHP liderinin son çıkışının Saadet Partisi’nde de memnuniyet yarattığı düşünüldüğünde Kılıçdaroğlu’nun ‘’masanın adayı olması’’ iki–üç ay öncesine göre daha rahat gibi görünüyor."