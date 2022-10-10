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Altay Bayındır 4 gol yedi hedef oldu Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım

Altay Bayındır 4 gol yedi hedef oldu Fenerbahçe'den fotoğraflı paylaşım

Fenerbahçe attığı 5 gol kadar yediği 4 gol de çok konuşuldu. Taraftarların bir bölümünün ıslıkladığı kaleci Altay Bayındır'a yönetim destek çıktı, Twitter'dan Altay'ın fotoğrafı paylaşıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin gollerini Crespo, Valencia (3) ve Batshuayi kaydederken, rakip takımın gollerini Borini (2), Kouassi ve Burak Kapacak kaydetti.

3 maç sonra 4 gol birden gördü

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı. Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.

Taraftarların bir bölümü Altay'a tepki gösterdi

Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

Futbolcular Altay'a koştu

Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, maç sonunda yoğun tepkiye maruz kalan Altay Bayındır'ın fotoğrafını paylaştı.

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