Ünlü çiftin arasına kara kedi girdi spor salonundaki kadınlarla yakınlaşınca...

Bir süredir birlikte olan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çiftinin arası bozuldu. Ünlü oyuncuların ilişkisiyle ilgili iddialara göre, yakışıklı oyuncu Alp Navruz, spor salonunda kendisine ilgi gösteren kadınlara ilgi gösterdi. Olayı öğrenen Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz'la konu yüzünden tartıştı. Çiftin olay nedeniyle 20 gündür görüşmediği de öne sürüldü.

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10 aydır aşk yaşayan, kamuoyunda birbirine en çok yakıştırılan ve örnek çift olarak gösterilen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz çiftine nazar değdi. Ortaya atılan iddialara göre kıskançlık krizi ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda Navruz'un kendisi gibi oyuncu sevgilisinin Assos'taki film setine sık sık gidip Turan'ı bunalttığı haberleri gündeme gelmişti. Hakkındaki 'kıskanç' yakıştırmasını kabul etmeyen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan haberleri yalanlamıştı.

Kıskançlık krizi sorun yarattı

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; şimdilerde ikili arasındaki büyük bir krizin olduğu iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasının açılmasına yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un çapkınlığı sebep oldu.

Spor salonunda flörtleşme

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti. Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

Alp Navruz kimdir?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.