Kiev'de peş peşe patlamalar kent merkezinden dumanlar yükseliyor

Kırım'da Kerç köprüsüne bombalı saldırıya Rusya'nın yanıtı sert oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev güne kabusla uyandı, peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Füze saldırısı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, şehrin merkezinde çok sayıda patlama olduğunu doğruladı. Kliçko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde - Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Patlamaların yerel saat ile 08.15'te meydana geldiği ve bir saatten fazla süre önce ise Ukrayna başkentinde hava saldırısı sirenleri çaldığı belirtildi.

Gelen ilk bilgiler patlamaların füze saldırısı sonucu meydana geldiği yönünde.

En az bir sivil öldü

Ukraynalı gazeteci Andriy Tsapliyenko, füzelerden birinin Hrushevskyy Anıtı yakınlarında Volodymyrska Caddesi üzerine düştüğünü aktardı. Gazeteci, sosyal medya hesabından anıtın yakınında yanan arabaları gösteren bir video yayınlayarak, saldırıda en az bir sivilin öldüğünü söyledi.

Saldırıya canlı yayında yakalandı

Kerç köprüsü saldırısı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti. Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı.

Kiev uzun bir süre sonra saldırıya uğradı

Şubat ayında başlayan savaşın ilk dönemlerinde Kiev çatışmalara ve füze saldırılarına sahne olsa da son haftalarda kentte sessizlik hakimdi.