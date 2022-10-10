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Adana'da büyük skandal: Durdurulan İBB cenaze aracından uyuşturucu çıktı!

Adana'da büyük skandal: Durdurulan İBB cenaze aracından uyuşturucu çıktı!

ADANA polisinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu İBB'ye ait şehirlerarası cenaze nakil aracında yapılan aramada esrar ele geçirildi.

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İHA'nın servis ettiği habere göre, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan İBB’nin şehirlerarası cenaze nakil aracında arama yapıldı.

Aramalarda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu anlaşılan 2’si Adana’da biri Diyarbakır’da olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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