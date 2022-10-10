Motorin benzin indirimini unutun çok büyük zam var! Motorin 30 liraya gidiyor 11 Ekim itibariyle geçerli

Motorin ve benzin zamları şok üstüne şok yaşatıyor. 3 günde 4.5 lira zamlanan motorinin litre fiyatına 11 Ekim 2022 salı itibariyle bir zam daha var. Motorinin litre fiyatı 30 liraya gidiyor. Benzin zammı için şu anda bir haber yok ancak benzine zam gelmesi de an meselesi.

Abone ol

OPEC'in petrol üretimini kısmasının ardından akaryakıt zamları arka arkaya gelir oldu. Geçen hafta motorin fiyatı gördüğü zamlarla 27 liranın üstüne çıkmıştı. Bu hafta da akaryakıt zammı kallavi zamlarla sürecek. Haftanın ilk zam haberi motorin için geldi. 11 Ekim 2022 salı günü itibariyle motorin fiyatlarına kallavi bir zam daha geliyor.

Motorin 30 liraya gidiyor

Gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak olan motorin zammı 1 lira 39 kuruş olacak. Motorinin litre fiyatı son zamlarla İstanbul'da 27 lira 12 kuruşa çıkmıştı. Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatı 28 lira 65 kuruşa çıkacak. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 30 lira olmasına 1 lira 45 kuruş kaldı. Bu da bir zamma bakıyor.

Benzine zam yolda

Benzinin litre fiyatına henüz zam haberi yok. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkate alındığında benzin zammının da eli kulağında. 10 Ekim 2022 itibariyle benzin, LPG ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

Ankara benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Petrol fiyatları ne kadar oldu?

OPEC'in petrol üretimini kısmasının ardından brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıkmıştı. Petrolün varil fiyatı bugüne 94 dolar ile başladı.