Bir zamma bakıyor Motorinin litre fiyatı 30 liraya gidiyor! Bugün itibariyle litresi 28 lirayı geçti

TÜRKİYE 'de motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Petrol fiyatlarındaki artışın zam olarak yansıması yine motorine oldu. Motorinin litre fiyatı 6 gün içinde yüzde 20 zamlandı. Motorin 11 Ekim 2022 itibariyle 28 lirayı geçti. Motorinin litre fiyatının 30 lira olması artık bir zamma bakıyor. Benzin ve LPG fiyatlarına ise henüz zam yapılmadı. İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Brent petrolün fiyatı 98 liraya kadar çıkarken yükseliş Türkiye'de pompaya zam olup yağdı. Benzin ve LPG zamlanmazken motorin fiyatları çılgın bir hızla yükseldi. 6 gün içinde motorine 4. zam 11 Ekim 2022 salı itibariyle kallavi bir şekilde yansıdı. Motorinin litre fiyatı bugün itibariyle 28 lirayı geçti.

Motorine 1.39 TL zam

Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.

Motorine 6 günde 4 zam

Son yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı 30 liraya dayanmış durumda. Artık 30 lira olması bir zamma bakıyor. 6 gün içinde motorin fiyatları yüzde 20 arttı. Geçen hafta motorine peş peşe 1.10, 1.39 ve 1.53 liralık 3 zam gelmişti. Gece yarısı gelen zammın oranı da 1 lira 39 kuruş oldu.

Benzin fiyatları

Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Son gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor.

11 Ekim 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 28.53 TL

İstanbul LPG litre fiyatı 10,73 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28.66 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28.68 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL