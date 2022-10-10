Bu kış kötü geçecek kar şoku yaşacağız Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şaşırttı La Ninalı kış geliyor

Türkiye La Lina kışı geçirecek

Yoğun kar yağışı ile dolu bir kış bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Önce La Nina nedir onun izahını verelim. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. Peki bu nasıl bir kış geçireceğimiz anlamına geliyor. "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.