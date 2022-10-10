Bu kış kötü geçecek kar şoku yaşacağız Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şaşırttı La Ninalı kış geliyor
2022 - 2023 yılı kış ayları bu sene nasıl olacak Meteoroloji Prof. Orhan Şen açıkladı. Bu sene kar yağışını beklemeyin. 2023 yılının ilk aylarına kadar kar yerine sonbahar kıvamında bir hava olacak. Kasım ayında bile sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre de bu sene kış 'La Lina'lı' geçecek. Peki La Nina nedir, Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor. İşte son hava durumu ve Orhan Şen'in meteorolojik tahmini:
TÜRKİYE 2022- 2023 kışını nasıl geçirecek, yoğun bir kar yağışı olacak mı? Merak edilen sorunun yanıtını Meteoroloji profesörü Orhan Şen bugün sosyal medya hesabından verdi. Bu sene kış geç gelecek. Aralık ayında sonbahar havası yaşayacağız 2023 yılının ilk aylarında ise karakış gelecek. Meteoroloji Prof. Orhan Şen'in dediğine göre bu sene La Nina senesi olacak. Peki nedir bu La Nina, havayı nasıl etkiliyor derseniz, onun yanıtını da verdi... İşte bu kış nasıl geçecek sorusunun yanıtı ve son hava durumu tahmini:
Türkiye La Lina kışı geçirecek
Yoğun kar yağışı ile dolu bir kış bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Önce La Nina nedir onun izahını verelim. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. Peki bu nasıl bir kış geçireceğimiz anlamına geliyor. "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.
Türkiye nasıl bir kış geçirecek
La Nina etkisi Türkiye'ye bu kış sonbahar havası yaşatacak. Kasım ayına kadar sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Orhan Şen'in kış tahmini şöyle:
-Kutuplardaki polar vorteksin zayıflaması Türkiye de sonbahar ve kış hava durumunda etkili olacak gibi görünüyor. Türkiye'de bu sonbahar Eylül, Ekim, Kasım ayları sıcaklık ortalamanın uzerinde yağış ise ortalamanın altında gececek. Bu tarımsal acıdan önemlidir…
Kar ne zaman yağacak?
Gelelim herkesin merak ettiği bu sene kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtına. Prof. Orhan Şen'in tahminlerine göre 2022 yılının son gününe kadar kar yağışı beklemeyin. Kar yağışı 2023 yılının ilk 3 ayına kalacak. Meteoroloji Prof. Orhan Şen'in 'Türkiye'de kış mevsimi' şöyle:
-Aralık ayı batı bölgelerde sonbahar havasında Doğuda ise kışın başları gibi çok soğuk yok. Ocak, Şubat, Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. 2023'ün ilk 3 ayı sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak.