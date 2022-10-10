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AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona ezdirmeyiz

AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona ezdirmeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, asgari ücretle zamla ilgili, "Enflasyonun altında kalmaması gerekir ki vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyelim" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te soruları yanıtladı. 

Kurtulmuş, "asgari ücretle zamla ilgili, "Enflasyonun altında kalmaması gerekir ki vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyelim" dedi. 

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bu konu bugünün konusu değil. Başörütüsü konusundaki yasakların 10 yıllar boyunca devam ettiğini biliyoruz. Maalesef CHP zihniyeti tarafından... 28 Şubat'ı 12 Eylül sürecini nasıl yüzlerce üniversite öğrencisinin kapılardan gönderildiğini. Eşim doçentti, üniversite kapısından atıldı. Türkiye2nin o zaman "ülkenin sahibi biziz" zihniyet başörütüsü konusunda despotizmini sallandırdı durdu. CHP gerçekten Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme konusunda samimiyse, önce CHP'nin özür dileme borcu var.

Bu iyi bir adım ama sonuçta hazırlanan yasanın metnine baktığınız, ileride olabilecek durumlar karşısında bir yasakçı... Şimdiye kadar pratikte çözülmüş olan böyleye yasağı delebilecek ifadeler var. Çünkü metinlerinde problem var. Bu anayasa teklifi geldikten sonra parlamentodaki partilerin ne tavırda olacağını göreceğiz.

Bu küresel bir sorun. Pandeminin başlangıcında çok büyük bir ekonomik bunalımın içerisine girildi. Artık bütün ülkelerin kapısına dayanılmış oldu. Büyün bunlara baktığınız zaman ekonomiyi tek rakamla değerlendirilmeyeceğini görmüş oluyoruz.

Türkiye burada pandeminin başından beri büyümede gaza basmayı tercih etti. Üretimini, ihracatını artırdı. 2022 yılında bütün dünya küçülürken Türkiye'de büyüme gerçekleşti.

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