Kimse sahiplenmeye kalkmasın, hepsi bizim! İşte yabancıların hayran olduğu Türk lezzetleri

Lezzeti ve çeşitliliğiyle tüm dünya üzerinde oldukça popüler olan Türk mutfağında birçok lezzet yabancılar tarafından hayranlıkla tüketiliyor. Ancak bir o kadar da sevilmeyen Türk yemekleri bulunuyor. İşte yabancılar tarafından sevilen ve sevilmeyen Türk lezzetleri...

Abone ol

Türk mutfağı lezzeti ve çeşitliliğiyle tüm dünyada adından bahsettiren bir içeriğe sahip. Genellikle sahiplenmeye çalışılan bu lezzetler, Türkler olduğu kadar yabancıların da oldukça dikkatini çekiyor ve beğenisini kazanıyor.

İşte yabancıların en çok beğendiği Türk lezzetleri...

Balık Ekmek

Künefe

İmam Bayıldı

Döner

İskender Kebap

Türk kahvesi

Mercimek Köftesi

Salep

Su böreği

Baklalı Enginar

Kayısı Tatlısı

Pilav

Şiş Kebap

Lokum

Dolma

Meze

Güllaç

Pide

Baklava

Lahmacun

Kuzu Tandır

Mantı

Menemen

Yabancıların beğendiği kadar bir o kadar da sevmediği bazı Türk lezzetleri de bulunuyor. TasteAtlas isimli site, yabancıların en beğenmediği yiyecekleri sıraladı.

İşte o Türk lezzetleri:

Kapuska

En beğenilmeyen Türk lezzetlerinde ilk sırada lahana ve kıyma ile yapılan kapuska var. Bir fakir yemeği olan tabir edilen kapuskanın yapılacak eklemelerle daha gurme yemeğine dönüşebileceği de belirtildi.

Kuzu kelle

TasteAtlas sitesinde ikinci sırada yer alan Kuzu Kelle bir çok çeşit tarzıyla bir Türk lezzeti olarak göze çarpıyor. Kuzu Kelle ya tandır olarak ya da uzun süre haşlandıktan sonra soğan ve maydanoz ile soğuk tüketiliyor.

Macun

Daha çok sokaklarda satılan bir tür şekerleme olan Macun 3. sırada yer alıyor.

Hoşaf

Kayısı, incir, kuru erik ve kuru üzümden oluşan bir tür komposto olan Hoşaf 4. sırada bulunuyor.

Haşlama

Haşlanmış kuzu eti ve havuç, patates, kereviz ve soğan gibi sebzelerden oluşan geleneksel bir Türk yemeği pek fazla kişi tarafından beğenilmiyor.

İşkembe

genellikle akşam alındığında tüketildiği söylenen işkembenin Türkiye'de de pek fazla seveni bulunmuyor

Türlü

Kuzu ya da dana etinin üstüne sosa edilen sebzelerle servis edilen türlü yabancıların en sevmediği yemekler arasında bulunuyor. Türlü yemeği genellikle kabak, patlıcan, soğan, bamya, yeşil fasulye ve patates bulunur.

Kandil simidi

Türkiye'de severek tüketilen ve genelde sadece kandil günlerinde yenilen kandil simidi yabancıların en sevmediği lezzetler arasında yer aldı. Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, un, kabartma tozu, şeker ve tuz ile hamur ile yapılan kandil simidi susamlar ile lezzetlendirilir.

Höşmerim

Bir diğer adı peynir tatlısı olan Balıkesir'in meşhur lezzeti Höşmerim, Türkiye'de oldukça fazla sevilse de yabancılar tarafından pek fazla tercih edilmiyor.