Kimse sahiplenmeye kalkmasın, hepsi bizim! İşte yabancıların hayran olduğu Türk lezzetleri
Lezzeti ve çeşitliliğiyle tüm dünya üzerinde oldukça popüler olan Türk mutfağında birçok lezzet yabancılar tarafından hayranlıkla tüketiliyor. Ancak bir o kadar da sevilmeyen Türk yemekleri bulunuyor. İşte yabancılar tarafından sevilen ve sevilmeyen Türk lezzetleri...Abone ol
Türk mutfağı lezzeti ve çeşitliliğiyle tüm dünyada adından bahsettiren bir içeriğe sahip. Genellikle sahiplenmeye çalışılan bu lezzetler, Türkler olduğu kadar yabancıların da oldukça dikkatini çekiyor ve beğenisini kazanıyor.
İşte yabancıların en çok beğendiği Türk lezzetleri...
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Balık Ekmek
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Künefe
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İmam Bayıldı
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Döner
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İskender Kebap
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Türk kahvesi
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Mercimek Köftesi
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Salep
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Su böreği
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Baklalı Enginar
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Kayısı Tatlısı
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Pilav
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Şiş Kebap
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Lokum
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Dolma
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Meze
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Güllaç
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Pide
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Baklava
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Lahmacun
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Kuzu Tandır
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Mantı
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Menemen
Yabancıların beğendiği kadar bir o kadar da sevmediği bazı Türk lezzetleri de bulunuyor. TasteAtlas isimli site, yabancıların en beğenmediği yiyecekleri sıraladı.
İşte o Türk lezzetleri:
Kapuska
En beğenilmeyen Türk lezzetlerinde ilk sırada lahana ve kıyma ile yapılan kapuska var. Bir fakir yemeği olan tabir edilen kapuskanın yapılacak eklemelerle daha gurme yemeğine dönüşebileceği de belirtildi.
Kuzu kelle
TasteAtlas sitesinde ikinci sırada yer alan Kuzu Kelle bir çok çeşit tarzıyla bir Türk lezzeti olarak göze çarpıyor. Kuzu Kelle ya tandır olarak ya da uzun süre haşlandıktan sonra soğan ve maydanoz ile soğuk tüketiliyor.
Macun
Daha çok sokaklarda satılan bir tür şekerleme olan Macun 3. sırada yer alıyor.
Hoşaf
Kayısı, incir, kuru erik ve kuru üzümden oluşan bir tür komposto olan Hoşaf 4. sırada bulunuyor.
Haşlama
Haşlanmış kuzu eti ve havuç, patates, kereviz ve soğan gibi sebzelerden oluşan geleneksel bir Türk yemeği pek fazla kişi tarafından beğenilmiyor.
İşkembe
genellikle akşam alındığında tüketildiği söylenen işkembenin Türkiye'de de pek fazla seveni bulunmuyor
Türlü
Kuzu ya da dana etinin üstüne sosa edilen sebzelerle servis edilen türlü yabancıların en sevmediği yemekler arasında bulunuyor. Türlü yemeği genellikle kabak, patlıcan, soğan, bamya, yeşil fasulye ve patates bulunur.
Kandil simidi
Türkiye'de severek tüketilen ve genelde sadece kandil günlerinde yenilen kandil simidi yabancıların en sevmediği lezzetler arasında yer aldı. Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, un, kabartma tozu, şeker ve tuz ile hamur ile yapılan kandil simidi susamlar ile lezzetlendirilir.
Höşmerim
Bir diğer adı peynir tatlısı olan Balıkesir'in meşhur lezzeti Höşmerim, Türkiye'de oldukça fazla sevilse de yabancılar tarafından pek fazla tercih edilmiyor.