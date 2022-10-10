Etli soğan dolması ile klasik dolmaların yüzüne bile bakmayacaksınız!

Dolma denildiği zaman akla ilk olarak biber dolması veya patlıcan dolması geliyor. Ancak domates, patates, enginar gibi sebzelerle de farklı lezzetlerde dolmalar yapılabiliyor.

Bu dolmalar genellikle oldukça popüler olsa da soğan dolması pek fazla bilinmeyen bir yemek çeşidi olarak göze çarpıyor. İşte lezzetiyle sizi kendisine hayran bırakacak etli soğan dolması tarifi ve malzemeleri...

3 adet orta boy kuru soğan

150 gr kıyma

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı bulgur

2 tutam dereotu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Etli soğan dolması tarifi:

Etli soğan dolması tarifi için; ilk olarak 3 adet orta boy soğanın kabuğunu güzelce soyun. Bıçak ile soğanın bir kenarından tam orta kısmına kadar kesin. Sonrasında soğanları bir tencere içine bırakıp, biraz yumuşayıp açılana kadar yaklaşık 4-5 dakika kadar haşlayın.

Diğer yanda derin bir kaba 150 gr kıyma koyun. Üzerine 1 çay bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı bulgur ve 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edin. Son olarak 2 tutam ince ince doğranmış dereotu, 1 adet küçük boy ince ince doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Zevkinize göre dolmanın içine nohut koymaya bilirsiniz.

Ardından haşlanmış olan soğanların katlarını dikkatlice tek tek ayırın. Ayırdığınız bu soğan katlarının kenar kısmına kıymalı harçtan doldurun. Soğan dolmasını iyice sarın.

Hazırlanan etli soğan dolmasını orta boy bir tencere içine sıralayın. Kalan soğan cücüklerini de dolmaların aralarına rasgele yerleştirin.

En son olarak küçük bir tava içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası koyup, kokusu çıkana kadar kavurun. Hazırladığınız salçalı karışımı etli soğan dolmasının üzerine orantılı şekilde gezdirin. Tencereye 1 su bardağı da sıcak su boşaltın.

Ardından etli soğan dolmasının pişerken dağılmaması için üzerine porselen bir tabağı ters çevirip, kapatın. Sonrasında tencerenin kapağını kapatıp, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.

Etli soğan dolması piştikten sonra Ocaktan alarak, sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.