Melisa Şenolsun'un göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı: Zeynep Bastık'tan flaş yorum!

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur göğüs dekoltesi kıyafetiyle verdiği pozlar Instagram'ı sallerken, Zeynep Bastık'tan flaş bir yorum geldi. Ünlü şarkıcı, genç oyuncunu o pozlarının altına "Bu nasıl güzellik artık" yorumunda bulundu.

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Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda izleyici karşısında çıkan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram hesabından yaptığı cesur göğüs dekolteli elbiseli paylaşım ile takipçilerini büyülemeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şenolsun'nun paylaşımı kısa sürede bincelerce beğeni alırken, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan flaş bir yorum geldi.

Melisa Şenolsun'un göğüs dekoltesi olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde boy gösteren Melisa Şenolsun, Instagram hesabından iddialı elbisesiyle olan pozunu paylaştı. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inen siyah elbisesiyle art arda poz veren güzel oyuncu sosyal medyada viral olan "Sağdan sola donat" sözünü paylaşımına not düştü. Şenolsun'un cesur tercihine beğeni ve yorum yağdı.

Zeynep Bastık'tan Melisa Şenolsun'a iltifat

Fit vücudu, duru güzelliği ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Melisa Şenolsun'un "Sağdan sola donat" notuyla paylaştığı iddialı karaler Instagram'ı sallarken, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık güzel oyuncunun paylaşımının altında "Bu nasıl güzellik artık" yorumunda bulundu. 26 yaşındaki güzel isim ise Bastık'a "Sus seninkini napıcaz asıl" yazarak karşı bir iltifatta bulundu. Öte yandan kısa sürede binlerce beğeni alan Melisa Şenolsun'un hayranları da "Kalbimizi durdurmak mı derdiniz", "Kusursuz güzellik", "Bu güzellik halis mi", "Offff ateş ediyorr beng beng" gibi yorumlarda bulundular.

Melisa Şenolsun'un o iddialı pozları;

Melisa Şenolsun kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Rol aldığı projelerde başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı sallayan güzel isim ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Melisa Şenolsun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Melisa Şenolsun hakkında öne çıkan bazı bilgiler...



Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun'un kardeşidir. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Profesyonel kariyerine Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 2015 yılında 'Tatlı Küçük Yalancılar' adlı dizide rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2016 yılında 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Sude' karakterini oynadı. 2016-2017 yıllarında 'Umuda Kelepçe Vurulmaz' adlı dizide 'Ceren' karakteriyle ekranlara geldi. 2017 yılında 'Babam' adlı sinema filminde 'Feride' rolüyle ilk kez beyaz perdede göründü. 2018 yılında 'Nefes Nefese' dizisinde Uğur Yücel ve Şükrü Özyıldız ile beraber başrolü paylaştı. 2019 yılında Netflix'te yayınlanan 'Atiye' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. 2021 yılında ekranların ilgiyle takip edilen 'Masumlar Apartmanı'nda 'Rüya' karakteriyle yer aldı. Melisa Şenolsun 1.70 metre boyunda, 59 kilo ve terazi burcudur. 26 yaşındaki ünlü isim Galatasaray taraftarıdır.