Ünlü şarkıcının saplantılı hayranı başına bela oldu illallah dedirtti! 'Sapık, dengesiz...'

Hakan Peker'in saplantılı hayranı ünlü şarkıcıya zor günler yaşatıyor. Kendisini rahatsız eden hayranını sosyal medya hesabından engelleyen Hakan Peker, yine de kurtulamadı. Peker'in kendisini engellediğini gören hayranı daha da çıldırdı. Kendisine edilen hakaretler karşısında şikayetçi olan Peker, bu kişinin cezalandırılmasını istiyor.

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Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in başı şu sıralar saplantılı hayranıyla dertte. Öne sürülen bilgilere göre Peker, saplantılı hayranı 34 yaşındaki Tuğba B.’yi sosyal medyada engelledi. 34 yaşındaki Tuğba B.'nin şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Soluğu savcıda aldı

Fotoğraflarını kendisinden izin almadan paylaşan B.'nin yaptıkları karşısından ünlü şarkıcı sessiz kalmadı. Hakan Peker hemen savcılığa şikayette buluntu.

Engelledi diye kızmış

Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

13 Yıla kadar hapsi istendi

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Hakan Peker kimdir?

1963 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından beri tam bir dans tutkunuydu. Gençliği, discolarda geçti. Seyyal Taner ve Deniz Erkanat ‘ın dansçısı olarak profesyonel çalışmalara başladı.

1981 yılında Türkiye Dans Yarışması’nda birinci oldu. TRT’ nin eğlence programlarında ve çeşitli yurtiçi ve yurtdışı konser organizasyonlarında yer aldı. Hakan Peker için dans önemliydi, ama en büyük hayali, ismini şarkıcı olarak da duyurmaktı.

Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği dinlerdi. Ama şarkıcılığını, dansçılığıyla da bütünleştirmek istiyordu. Sevdiği müzik türleri bunun için uygun değildi. O da Pop Müziği söylemeye karar verdi.

1989 yılında ilk albümü piyasaya çıktı. “Bir Efsane” ismini taşıyan albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990 yılındada çıkardığı “Camdan Cama” adlı albümü, sanatçıya istediği basarıyı ve ünü getirdi. Albümlerinden elde ettiği başarıların ardından, Hakan Peker kendi prodüksiyon şirketini kurarak hem kendi albümlerini bu şirketten çıkarmaya başladı; hem de yeni sanatçıların müziğe kazandırılmasını sağladı.

Burak Kut, Zafer Peker, Özlem Tekin, Ali Güven ve Erhan Güleryüz ilk albümülerini Hakan Peker ‘in desteğiyle çıkarmıştı. Hakan Peker' in “Hey Corç”, “Amma ve Lakin” albümleri kendi şirketinden çıkardığı ve kariyerini sağlamlaştırdığı albümler oldu.

1995 yılında çıkardığı “Atesini Yolla” albümü ile, albümdeki şarkıların klip yönetmenliklerini de üstlendi. 1998 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı albümü ile daha önce çıkardığı albümlerdeki hitlerden nostalji albümü oluşturdu. Bir Efsaneydi şarkısı bu albümle 2. kez hit olmuştur. “İllaki albümü ile Hakan Peker Karam adlı çıkış şarkısıyla 2000 yılının en çok satan albümü oldu ve zirveye oturdu. 2001 yılında dinlemekten zevk aldığı Türk Sanat Müziği şarkılarından oluşan Canım istedi adlı albümünü çıkardı. 2003 yılında Aşk Bana Lazım adlı albümünü çıkardıktan sonra; 2004 yılında ilk bir single çalışması olan Taş gibi adlı albümünü çıkardı. Daha sonra 2004 yılında Yak Beni ve 2006 yılında Gece Gözlüm adlı çalışmalarıyla müzikteki yolculuğunu devam ettirdi.