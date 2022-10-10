Manipüle ediliyor olabilirsiniz! Eğer bu hareketleri yapıyorsa koşarak uzaklaşın

Bir kişinin başka bir kişi üzerinde zihinsel ve duygusal çarpıtma yoluyla güç, kontrol, fayda ve imtiyaz sağlama amacıyla sergilediği davranış ve tutumlar psikolojik manipülasyondur. Herkes manipülasyona uğrayabilir. Manipüle edilip edilmediğinizi anlamanın birkaç yolu var.

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Sağlıklı bir ilişkide karşılıklı olarak fikir alışverişi yapılır, konuşulur. Fakat psikolojik manipülasyonda tek taraflı bir amaç ve ajanda vardır. Manipüle bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak yapılabilir. Bu kişiler, karşısında ondan daha zayıf birisini gördüklerinde, bunu o kişiye karşı kullanır. Eğer kendi çıkarı olacaksa, ya da içsel olarak kendisini besleyecek bir duygu hissettirecekse ustalıkla, karşısındaki kişiyi o yönde etkiler.

Kimler manipüle eder?

Bir kişi yakın ilişkilerinde bunu hep yapma eğilimindeyse, hayattaki belirgin eğilimiyse bir karakter patolojisi olabilir.

Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireylerin bu tarz manipülasyon yöntemlerine sıklıkla başvurabildiğini söylemek mümkün.

Manipülasyon davranışlarına dikkat edin

Söyledikleriniz çarpıtılır. Sizin söylediklerinizin anlamını kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışır.

Suçluluk hisleri ile dolu hissedersiniz.

Başkalarının yanında sizin bir çabanızı takdir ediyor gibi görünürken aslında sizi küçük düşürür. Sıklıkla da şaka yapıyorum der.

Çok rahat şekilde yalan söyler, doğrusunu bildiğiniz halde, sizin kendinizden şüphe etmenizi sağlar.

Haksızken bile sesini yükselterek konuşur, sizin kendinizi sorgulamanıza yol açar.

Kendi çıkarı olan bir duruma sizi ikna etmek için hediyeler alır ve iyi görünmeye çalışır.

Sizin yanınızda olup size destek olur gibi yapıp, sonra anlattıklarınızı sizin aleyhinizde kullanabilir. Sizi dinlerken bile aslında gerçekten sizi önemsediği için dinlemiyordur.

Onunla ilgili size iyi gelmeyen bir şey söylediğinizde, kendi dünyasını, yaşantısını dramatize eder ve sizin ihtiyacınızı, duygunuzu önemsizleştirir. Böyle insanlar tanımışsınızdır, hep onlar mağdurdur. Haksızlığa uğramışlardır hep.

Duygu sömürüsü yaparak istediğini yaptırmaya çalışır.

Sizi daha iyi kontrol etmek ve yönetmek için size akıl verecek, gerçekleri gösterecek kişilerden sizi uzaklaştırmaya, onlara karşı sizi doldurmaya çalışır.

Manipülasyonla baş etme yöntemleri

Sizi manipüle eden kişiyle düzgün bir iletişim kuramazsınız. Bu yüzden manipüle edildiğinizi anlamak zor olabilir. Ancak manipüle edildiğinize karar verdiyseniz kendinizi korumalısınız. Duygularınızı anlamak, kendiniz ve sizi manipüle eden kişi arasındaki problemleri anlamanın en iyi yoludur. Suçlu, korunmaya muhtaç, sinirli hissediyorsa veya siz ona acıyorsanız ortada manipüle var demektir.

Manipüle edildiğiniz hiçbir ilişki sizi mutlu etmez. Arkadaş, sevgili veya aile farketmez. Bu ilişkileri bitirmek zor olabilir. Ancak ilişkinize, zaaflarınızı paylaşmamak ver birlikte geçirdiğiniz zamanı azaltmak kendinizi korumanıza yardımcı olur.

Manipüle edildiğinizi anladığınızda bunu karşı tarafa belli edin. Durumun farkında olduğunuzu öğrensin. Böylece manipülasyonu kontrol altında alabilirsiniz hatta engelleyebilirsiniz.