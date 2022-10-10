Yutulabilir mide balonu nedir nasıl uygulanır zayıflamada yeni trend!

Zayıflamak isteyen ancak cerrahi yönteme başvurmak istemeyenler için uygulanan yeni bir yöntem yutulabilir mide balonu.

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İstediği kiloya uyguladığı diyetlerle bir türlü ulaşamayan insanların yeni yöntemi yutulabilir mide balonu. Anestezi almak gerekmeden yapılan bir işlem olduğu için yutulabilen mide balonuna ameliyat olmak istemeyen hastalar başvuruyor. Yutulabilen mide balonu uygulaması nedir? Nasıl uygulanır? Kimler faydalanabilir? Yutulan mide balonuyla ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında...

Yutulabilir mide balonu nedir?

Yutulabilir mide balonu; su ile yutulan, endoskopi ve anestezi gerektirmeyen yeni nesil mide balonudur. Midenizde yer kaplayarak kilo kaybı sağlamaya yardımcı olur. Tokluk hissi sağlar, gıdaların mideden geçiş hızını yavaşlatarak iştahınızın azalmasını sağlar. Bir de mide içerisinde kapladığı hacim ile az miktarda gıda ile doymanıza olanak tanır. Yutulabilir mide balonu ameliyatsız obezite tedavisinde işe yarayan seçeneklerden birisidir.

Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan vitamin hapları boyutunda, kapsül formunda sıkıştırılmış mide balonu, bol su eşliğinde hap yutar gibi yutulabilecek şekilde tasarlanmış, çeperleri çok ince olacak şekilde üretilmiştir. Böylelikle hem kolay yutulabilmekte hem de bağırsaklardan rahatlıkla geçerek dışkı yoluyla atılabilmektedir. İnce olması delinebileceği ya da mide asidine dayanamayacağı anlamına gelmemekte olup diğer balonlar kadar dirençlidir.

Yutulabilir mide balonundan en fazla fayda gören grup beden kitle indeksi 27 ile 35 arasında olan kişilerdir. 18-65 yaş arasına uygulanabilir. Daha ileri yaş ve adolesan yaş grubunda uygulanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir ancak bu gruplar için henüz tam bir uygulama prosedürü yoktur. İşlemin anestezi gerektirmemesi özellikle anestezi almasında engel olan veya anestezi almak istemeyen kişiler için son derece ideal bir yöntemdir.

Yutulabilir mide balonu hasta takibinde de büyük bir yenilik getirmektedir. Yutulan balonun doğal yolla çıkabilmesi üstünlüğü de diğer balonlar için mecburi olan yeniden hastaneye başvurma, endoskopi ya da anestezi gerekliliği gibi durumları ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle sağlık kurumuna coğrafi olarak uzak mesafelerden başvuran hastalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir cerrahi dışı kilo kaybettiren metot olarak görülmektedir.

4 ay midede kalıyor

Yutulabilir mide balonu midede ortalama 4 ay süreyle kalır. Bu süre içerisinde başlangıç kilonuzun ortalama %7– 15’ini vermeniz sağlanır. Bilimsel camiada ortaya konulan birçok çalışma göstermiştir ki, mide balonu uygulanan insanlarda kaybedilen kilonun çok büyük bir kısmı ilk 12 haftada gerçekleşmekte ve 16 haftanın ötesinde balonunun midede kalmasının kilo vermeye anlamlı bir katkısı bulunmamaktadır. Buna rağmen yutulabilir mide balonu programı 6 ay süren bir programdır. Çünkü burada amaçlanan şey sadece kilo kaybı sağlamak değil aynı zamanda balonun yerleştirildiği ilk günden itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığının balon yokken de devam ettirilebilmesidir. Böylelikle mevcut kilonun korunması sağlanmakta ve geri kilo alımını önlemektir.

Yutulabilir mide balonu uygulaması öncesinde neler yapılmalı?

Obezite ile mücadele birden fazla branşın bir arada çalıştığı, farklı yaklaşım yöntemlerinin standart yollarla uygulandığı bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Bu nedenle öncelikle tüm imkanlara ulaşımın rahat olduğu, donanımı yüksek, bu işe kendini adamış ekiplerin var olduğu sağlık kuruluşlarına başvurmak çok önemlidir.

Başvuran hastanın öyküsü detaylıca alındıktan sonra fazla kiloya neden olan sebepler belirlenir ve kişiye önerilerde bulunulur. Diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme planlanması yapılır.

Yutulabilir mide balonu uygulamasından önce hastanın 1 hafta süreyle kullanması gereken ilaç, hekimi tarafından reçete edilir. Daha önce ciddi bir mide yakınması olmayan hastalar için reçete edilen ilacın kullanılması yeterlidir.

İşlemden 12 saat öncesinde yeme içmeye son verilmelidir. 12 saatlik açlık önemlidir. Su alımı son 6 saatte sonlandırılmış olmalıdır.

Yutulabilir mide balonu uygulaması öncesinde kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa hekim ile görüşülüp uygun planlama yapılması ve işleme 1 hafta kala bu ilaçların kesilmesi önerilir.

Yutulabilir mide balonu nasıl uygulanır?

İlk olarak aklıda tutulması gereken şey bu işlem için anestezi ve endoskopiye gerek olmadığı bilgidir. Kapsül formunda sıkıştırılmış bir tasarıma sahip olan balon, bol su ile hekim kontrolünde yutulur. Kapsül ucunda bir bağlantı aparatı bulunur ve bununla balonun şişirilmesi sağlanır. Balonun midede doğru yere konumlandığını tespit etmek için röntgen çekilerek doğrulama yapılır. Bundan sonra işlemi gerçekleştiren hekim balonun ucundaki aparat vasıtasıyla balonu sıvıyla şişirir. Şişirmek için kullanılan sıvı, yutulabilir balon paketi ile birlikte gelen vücuda olumsuz bir etkisi olmayan sıvıdır. Balon 400-450 cc sıvı ile şişirildikten sonra yeniden röntgen çekilir. Artık sıvı ile doldurulmuş olan balonun son yeri kontrol edilir. Yapılan sıkı kontrollerin ardından balonun ucundaki aparat nazikçe çekilir ve ağızdan dışarı alınır. Böylelikle işlem sonlandırılmış olur. Yutulabilir balon uygulaması ortalama 20 dakika sürmektedir ve süre boyunca hastanın bilinci açık, sürekli olarak hekim ile etkileşim halindedir.

Hastalarda ya balonu yutmazsam gibi bir endişe olabilmektedir. Ancak şu bilgi çok iyi bilinmelidir ki hastaların çok büyük bir kısmı bu balonu zorlanmadan yutabilmektedir. Üstelik hekiminiz sürecin her aşamasında sizin yanınızda olup sizi bilgilendirir ve yönlendirir. Ayrıca her şeye rağmen yutmakta zorluk yaşayan kişiler için yine pakette bulunan ince bir kılavuz yardımıyla, hekim tarafından balon mideye gönderilebilir.

Yutulabilir mide balonunu çıkarmak için başka bir işleme gerek yoktur. Balonun üzerinde eriyebilen bir valf bulunur. Ortalama 4 aylık süre sonunda valfin erimesi ile balonun içerisindeki sıvı boşalır. Böylelikle hacmi kaybolan balon barsaklara geçerek dışkı yoluyla vücuttan atılır. Oldukça ince üretilmiş balonun vücuttan atılması çoğu kişi tarafından hissedilmez.

Gastrit, reflü gibi düşük etkileri de olabiliyor

Alışma dönemi olarak adlandırılan ilk üç gün içerisinde, tüm balon uygulamalarında görülen bulantı ve kramp en sık ortaya çıkan yan etkilerdir. Verilen ilaç desteği ve beslenme önerileri ile birlikte ayrıca midenin balonu kabullenmesiyle birlikte bu doğal süreç atlatılabilir. Yüzde 3 oranında her şeye rağmen şikâyetleri gerilemeyen kişilerde balonun çıkarılması gerekebilir. Çok düşük ihtimallerde de, gastrit, ülser ve reflü gibi yan etkiler de görülebilmektedir.

Yutulabilir mide balonu uygulaması sonrasında hastanın alışma dönemini rahat geçirmesi için hekimi tarafından reçetesi düzenlenir. Hastanın bu tedaviyi uygulaması süreci kısa sürede ve sorunsuz geçirmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca ilk birkaç gün için uyulması gereken sıvı ve yumuşak diyet programı hakkında bilgilendirmesi yapılır.

Alışma döneminin tamamlanmasıyla birlikte diyetisyenle birlikte hazırlanan kişiye özel sağlıklı beslenme programı ile takip süreci başlar. Mide balonun uygulandığı kişilerin kızartmalı gıdalar, asitli içecekler, atıştırmalıklar gibi reflü hastalığını ve kalori alımını artıracak sağlıksız besinlerden uzak durması önerilir.

Yutulabilir mide balonu uygulaması sonrasında işe dönüş süresi alışma dönemine bağlı olarak 1 ila 3 gün arasında değişmektedir.