BIST 3.593
DOLAR 18,58
EURO 18,05
ALTIN 1.001,01
HABER /  SAĞLIK

Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz nefis tarif

Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz nefis tarif

Ekmek dünyada en fazla çöpe atılan yiyecekler arasında yer alıyor. Her yemeğin yanında tüketilen ekmek bayatlayınca eski tazeliğinin ve tadının kaybetmesi nedeniyle çöpe atılıyor. Ekmekleri çöpe atmadan evde yapacağınız yöntemlerle düzeltebilir veya yeni tarifler yapabilirsiniz.

Abone ol

Sıcacık taze ekmeklerin kokusunu çok severiz. Hatta ucundan tırtıklamayı bile severiz. Ancak ekmeklerin tazeliğini korumaları uzun sürmüyor. Ekmekleriniz bayatladığı için çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Evde uygulayacağınız yöntemler ile bayatlayan ekmeklerinizi yumuşatarak tekrardan yenilebilir hale getirebilirsiniz. Bayatlamış ekmekler ile yapacağınız tarifler ile yemeklerin lezzetine lezzet katabilirsiniz. 

Bayat ekmek nasıl yumuşatılır?

Önce fırını 150 derecede ısıtın.
Mümkün olduğunca fazla su tutmak için ekmeğinizi folyoya sıkıca sarın. Ekmeğiniz özellikle sertse, sarmadan önce dışını suyla fırçalayın.
Daha sonra fırınınızın orta rafında bütün bir somun için yaklaşık 30 dakika ısıtın. Daha ince ve küçük ekmekleriniz varsa 15-20 dakika ısıtmanız yeterli olacaktır.
Ekmeğin dışındaki folyoyu açın ve çıtır bir kabuk istiyorsanız 5 dakika daha fırına koyun, aksi halde devam edin ve dilimleyin. En azından soğuyana ve bir veya iki saat içinde tekrar eski haline gelene kadar ılık, taze ve yumuşak ekmeğiniz olacak.

Bayat ekmeklerle yapabileceğiniz köfteli bayat ekmek kebabı 

Malzemeler

1 adet bazlama ya da pide
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Kekik, Pul biber

Köftesi için;

Yarım kilo kıyma
1 çay bardağı bayat ekmek içi
1 yumurta
2 diş sarımsak (ezilmiş)
Maydanoz (ince kıyılmış)
1 adet soğan (rendelenmiş)
Kırmızı tozbiber
Pul biber
Karabiber
Tuz

Domates sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı
1 kase rendelenmiş domates
Yarım çay bardağı su
Tuz
Karabiber

Yoğurtlu sos için;

Yoğurt
Sarımsak
Tuz

Yapılışı

İlk olarak ekmeğimizi küp küp olacak şekilde doğrayalım ve fırın tepsisine alalım.
Erittiğimiz tereyağını, sıvı yağ, kekik ve pulbiberi bir kasede karıştıralım.
Ekmeklerin üzerine gezdirerek güzelce harmanlayın ve fırına sürelim. Ekmeklerin üzeri kızarıncaya kadar fırınlayalım.
Köfte için tüm malzemeleri uygun bir kap içerisinde güzelce yoğuralım.
Köfte harcını istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz, ben yuvarlak şekillendirdim.
Kıtır kıtır olan ekmekleri fırından alarak bekletelim. Köftelerimizi de az yağda kızartalım.
Domates sos için küçük bir tencereye tereyağını alarak eritelim, rendelenmiş domatesleri ekleyelim 5dk kaynatalım. Daha sonra su, tuz ve karabiberi ekleyerek 1-2 dk pişirip ocaktan alalım.
Servis tabağımıza önce kıtır ekmeklerden yerleştirelim, üzerine domates sosundan gezdirelim ve dilediğiniz miktarda yoğurt dökelim. Yoğurdu dilerseniz sarımsaklı dilerseniz de sade yapabilirsiniz.
Son olarak köftelerimizi yerleştirelim. Kıyılmış maydanoz ile de süsleyebilirsiniz.
Kıtır ekmekler domates ve yoğurt sos ile yumuşayacak muhteşem bir lezzete kavuşacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bu kış kötü geçecek kar şoku yaşacağız Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şaşırttı La Ninalı kış geliyor
Foto Galeri Bu kış kötü geçecek kar şoku yaşacağız Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şaşırttı La Ninalı kış geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler yakalayıp imha etti
Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler yakalayıp imha etti
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması
Ses tonu ve gülüşü hafızalara kazınmıştı spiker Hamit Özsaraç'ın son haline bakın, tanıdınız mı?
Ses tonu ve gülüşü hafızalara kazınmıştı spiker Hamit Özsaraç'ın son haline bakın, tanıdınız mı?
Ordu'daki vahşet! Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış kan donduran itiraf
Ordu'daki vahşet! Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış kan donduran itiraf
Galeri önünde satıştaki araca başka bir araç çarpınca olanlar oldu
Galeri önünde satıştaki araca başka bir araç çarpınca olanlar oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ten aşıklar şehri Paris'ten aşk dolu pozlar
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ten aşıklar şehri Paris'ten aşk dolu pozlar
İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı
İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı
Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın formunun sırrı: Yürek ve ciğer!
Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın formunun sırrı: Yürek ve ciğer!
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar