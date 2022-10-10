Bayat ekmekleri çöpe atmayın! Bayat ekmekle yapabileceğiniz nefis tarif

Ekmek dünyada en fazla çöpe atılan yiyecekler arasında yer alıyor. Her yemeğin yanında tüketilen ekmek bayatlayınca eski tazeliğinin ve tadının kaybetmesi nedeniyle çöpe atılıyor. Ekmekleri çöpe atmadan evde yapacağınız yöntemlerle düzeltebilir veya yeni tarifler yapabilirsiniz.

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Sıcacık taze ekmeklerin kokusunu çok severiz. Hatta ucundan tırtıklamayı bile severiz. Ancak ekmeklerin tazeliğini korumaları uzun sürmüyor. Ekmekleriniz bayatladığı için çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Evde uygulayacağınız yöntemler ile bayatlayan ekmeklerinizi yumuşatarak tekrardan yenilebilir hale getirebilirsiniz. Bayatlamış ekmekler ile yapacağınız tarifler ile yemeklerin lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Bayat ekmek nasıl yumuşatılır?

Önce fırını 150 derecede ısıtın.

Mümkün olduğunca fazla su tutmak için ekmeğinizi folyoya sıkıca sarın. Ekmeğiniz özellikle sertse, sarmadan önce dışını suyla fırçalayın.

Daha sonra fırınınızın orta rafında bütün bir somun için yaklaşık 30 dakika ısıtın. Daha ince ve küçük ekmekleriniz varsa 15-20 dakika ısıtmanız yeterli olacaktır.

Ekmeğin dışındaki folyoyu açın ve çıtır bir kabuk istiyorsanız 5 dakika daha fırına koyun, aksi halde devam edin ve dilimleyin. En azından soğuyana ve bir veya iki saat içinde tekrar eski haline gelene kadar ılık, taze ve yumuşak ekmeğiniz olacak.

Bayat ekmeklerle yapabileceğiniz köfteli bayat ekmek kebabı

Malzemeler

1 adet bazlama ya da pide

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kekik, Pul biber

Köftesi için;

Yarım kilo kıyma

1 çay bardağı bayat ekmek içi

1 yumurta

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Maydanoz (ince kıyılmış)

1 adet soğan (rendelenmiş)

Kırmızı tozbiber

Pul biber

Karabiber

Tuz

Domates sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kase rendelenmiş domates

Yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Yoğurtlu sos için;

Yoğurt

Sarımsak

Tuz

Yapılışı

İlk olarak ekmeğimizi küp küp olacak şekilde doğrayalım ve fırın tepsisine alalım.

Erittiğimiz tereyağını, sıvı yağ, kekik ve pulbiberi bir kasede karıştıralım.

Ekmeklerin üzerine gezdirerek güzelce harmanlayın ve fırına sürelim. Ekmeklerin üzeri kızarıncaya kadar fırınlayalım.

Köfte için tüm malzemeleri uygun bir kap içerisinde güzelce yoğuralım.

Köfte harcını istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz, ben yuvarlak şekillendirdim.

Kıtır kıtır olan ekmekleri fırından alarak bekletelim. Köftelerimizi de az yağda kızartalım.

Domates sos için küçük bir tencereye tereyağını alarak eritelim, rendelenmiş domatesleri ekleyelim 5dk kaynatalım. Daha sonra su, tuz ve karabiberi ekleyerek 1-2 dk pişirip ocaktan alalım.

Servis tabağımıza önce kıtır ekmeklerden yerleştirelim, üzerine domates sosundan gezdirelim ve dilediğiniz miktarda yoğurt dökelim. Yoğurdu dilerseniz sarımsaklı dilerseniz de sade yapabilirsiniz.

Son olarak köftelerimizi yerleştirelim. Kıyılmış maydanoz ile de süsleyebilirsiniz.

Kıtır ekmekler domates ve yoğurt sos ile yumuşayacak muhteşem bir lezzete kavuşacak.