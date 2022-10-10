Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin verdiği kanun teklifine tepki gösterek "Yasal güvenceye gerek yok. Samimiysen gel anayasa değişikliği yapalım. Bunu tamamen masadan kaldıralım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Son Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim: 'Bu kışı nasıl geçireceğiz'... Hepsi bunu anlatıyorlar. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim. Liderler sadece anı düşünüyorlardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri maalesef aklıselim ile değerlendirmiyorlardı."

Başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısı

"Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Hadi bakalım. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken çıktı yasal düzenleme yapalım dedi. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım."

Karadeniz gazı

"Geçenlerde uluslararası iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar; Türkiye altyapısını bitirdi. Bunun için geleceğinde sıkıntı yok... Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Karadeniz'den doğalgazı çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bir zamanlar sondaj gemimiz yoktu. 2 sismik araştırma gemisi, 5 sondaj gemimiz var. Doğalgazda da petrolde de artık imkanlarımızı bu sularda bulacağız."

Eğtimde özgürlük var

"Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak okula sokmamak, tekme tokat okuldan atmak gibi uygulamalara tabi tuttular. Benim kızlarım imam hatipte okudular. Onları okuldan almak zorunda kaldım. Arkadaşımın müdürü olduğu farklı şehirdeki imam hatip okuluna göndermek zorunda kaldım. Artık böyle bir sıkıntımız yok. Şimdi özgürlük, hürriyet var. Eğitimde öğretimde bunu yakaladık. "

Ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan

"Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız."

Öğrenci disiplin yönetmeliği değişiyor

"Üniversitelerde Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz."

Siber güvenlik meslek yüksekokulları kuruluyor

"Siber güvenlik meslek yüksekokullarını kurma kararı aldık. Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır."