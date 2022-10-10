Kokusu mahalleyi saracak çıtır çıtır mayalı sokak simidi tarifi 20 dakikada hazır!

Hem kahvaltıda hem de günün her saati acıkınca en lezzetli atıştırmalıklardan biri olan simidi sevmeyen yoktur. Hele hele çıtır çıtır sokak simidi ise. Son günlerde artan fiyatları ile vatandaş için artık lüks olmaya başlayan sokak simidini evde sadece 20 dakikada yapabiliriniz.

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Son günlerde ard arda gelen zamların ardından vatandaşın en çok tercih ettiği sokak lezzetlerinde olan simit artık lüks olmaya başladı. Sabah kahvaltıda tercih edildiği gibi ac tüketilen simidi artık evinizde fırına gitmeden sizde kolayca yapabilirsiniz. Beş çaylarında da afiyetle tüketilecek olan sokak simidi tarifimizi mutlaka kaydedin...

Sokak simidi için malzemeler

5 su bardağı un

Bir paket İnstant maya

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir çay bardağı çiçek yağı

1,5 su bardağı ılık su

2 su bardağı kavrulmuş susam

Yarım su bardağı pekmez

Bir su bardağı su

Bir çorba kaşığı un

Sokak simidinin hazırlanışı

Karıştırma kabın içine unu mayayı tuzu şekeri döküp karıştırıyoruz daha sonra ortasını açıyoruz yağı ve suyu döküp ortadan başlayarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz tezgahın üzerinde 5 dakikaya yoğuruyoruz iyice özleşme için yoğurduğumuz kabının içine alıp streç film kapatıp örtü sarıp 1 saat mayalandırıyoruz.

Hamurumuzu 20 eşit bezeye bölüp videomuzda gösterdiğimiz şekilde uzun fitiller yapıyoruz kıvrımlar yapıp uçlarını birleştiriyoruz. Çukur bir kap içerisine yarım su bardağı pekmezin üstüne bir su bardağından biraz eksik dökelim bir kaşık un koyup karıştırdıktan sonra şeklini verdiğimiz simitleri önce pekmezli suya batırıp Kevgir yardımı ile suyunu süzdürüp her yerini susam ile kaplayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye alıyoruz.

Hemen önceden ısıtılmış 200 veya 220 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz fırında çok uzun süre tutarsak simitlerimiz kuru olur zaman çok önemli. 15 ile 20 dakika arasında pişerler ellerinize sağlık afiyet olsun.

Pekmezli simit tarifi püf noktaları nelerdir?

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar, aldığı kadar un ilavesi ile hamuru iyice yoğurmalısınız.

Mayalı bir hamur olduğu için, mayalanma süresine dikkat edilmelidir.

Pişirme performansı fırından fırına değişebilir, simitler güzelce kızarana kadar takip edilmelidir.