BIST 3.597
DOLAR 18,58
EURO 18,03
ALTIN 1.002,50
HABER /  DÜNYA

Rusya lideri Putin'den son dakika saldırı açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya lideri Putin'den son dakika saldırı açıklaması

Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Abone ol

Putin, Ukrayna’yı Rusya’da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı. Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Putin, “Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor.” dedi.

Ukrayna’nın söz konusu saldırılarını yanıtsız bırakmanın artık mümkün olmadığını belirten Putin, “Savunma Bakanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının planı doğrultusunda, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirildi.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik benzer saldırıları devam ettirebileceği uyarısında bulunan Putin, “Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse, Rusya’nın yanıtı, Rusya’ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın.” dedi.

İlgili Haberler
Kiev'in vurulmasının ardından Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme Kiev'e peş peşe saldırılar! Dev çukur oluştu görüntüler feci Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy: Ölü ve yaralılarımız var sığınaklardan ayrılmayın Kiev'in füzelerle vurulma anı canlı yayına yansıdı Kiev'de peş peşe patlamalar ölü ve yaralı sayısı yükseldi saldırıya canlı yayında böyle yakalandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizli'de tarihi geçmiş döner satmayı reddeden şef dehşeti yaşadı! Çiğköfte bahanesiyle çağırıp...
Foto Galeri Denizli'de tarihi geçmiş döner satmayı reddeden şef dehşeti yaşadı! Çiğköfte bahanesiyle çağırıp... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Allahım lütfen 3. dünya savaşı çıkmasın! Profesör Özgür Demirtaş : 'Yarabbi hepsini yanına al'
Allahım lütfen 3. dünya savaşı çıkmasın! Profesör Özgür Demirtaş : 'Yarabbi hepsini yanına al'
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kurtlar Vadisi Polat'tan ilk kez çocuklarıyla paylaşım kural bozdu!
Kurtlar Vadisi Polat'tan ilk kez çocuklarıyla paylaşım kural bozdu!
Fatih Erbakan: Birbirlerini masa altından tekmeleyenler iktidara gelince nasıl anlaşacaklar
Fatih Erbakan: Birbirlerini masa altından tekmeleyenler iktidara gelince nasıl anlaşacaklar
Korkulan oluyor! Flaş açıklama! Rusya'nın gazına gelen Belarus da savaşa giriyor
Korkulan oluyor! Flaş açıklama! Rusya'nın gazına gelen Belarus da savaşa giriyor
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Kiev'in vurulmasının ardından Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme
Kiev'in vurulmasının ardından Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme
Bilimsel olarak açıklandı: Her emekli bu sorunu yaşıyor!
Bilimsel olarak açıklandı: Her emekli bu sorunu yaşıyor!
Manlama nasıl yapılır Ege mutfağından harika bir lezzet!
Manlama nasıl yapılır Ege mutfağından harika bir lezzet!
25 Ekim 2022 güneş tutulması saat kaçta? 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması
25 Ekim 2022 güneş tutulması saat kaçta? 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması