Rusya lideri Putin'den son dakika saldırı açıklaması

Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Putin, Ukrayna’yı Rusya’da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı. Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Putin, “Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor.” dedi.

Ukrayna’nın söz konusu saldırılarını yanıtsız bırakmanın artık mümkün olmadığını belirten Putin, “Savunma Bakanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının planı doğrultusunda, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirildi.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik benzer saldırıları devam ettirebileceği uyarısında bulunan Putin, “Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse, Rusya’nın yanıtı, Rusya’ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın.” dedi.