Yalı Çapkını yaptı yapacağını Ferit ve Seyhan'ın cilveleşmesi seyirciyi kazandı

Yeni sezonun başlaması ile birlikte birçok kanal ard arda yeni dizileri yayın hayatına soktu, rekabet iyice kızıştı. Rekabeti kızıştıran, ortalığı toz duman eden yapımlardan biri de aynı kitaptan uyarlanan Yalı Çapkını dizisi oldu. Ferit ve Seyhan karakterlerine hayat veren iki genç oyuncunun ekran uyumu tam not aldı.

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Star TV yeni sezona hızlı giren, en çok konuşulan dizilere imza atan kanallardan biri oldu. Birçok kanalın ard arda yeni sezona soktuğu dizilerde reyting rekabeti iyice kızıştı. Her gün birkaç dizinin çatıştığı kanallarda reyting listesinin zirvesine çıkan yapımlarda belli oldu. Star TV Yalı Çapkını dizisi ile daha ilk bölümden büyük ses getirdi, kanalın yüzünü güldürdü.

Aynı adlı kitaptan uyarlanan Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları ekrana geliyor. Karşısında Arka Sokaklar gibi fenomen bir dizi olan Yalı Çapkını ilk bölümündeki hamam ve şiddet sahneleri ile tepki görse de adını duyurmayı başardı ve geniş kitleler tarafından seyredildi.

Çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da süren dizi geçtiğmiz cuma günü ikinci bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Çetin Tekindor, Şerif Sezer’in ya gibi usta ismi bulunduran dizide Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir rol alıyor. Gaziantepli Seyhan rolü ile güzeller güzeli Afra Saraçoğlu, uslanmaz çapkın Ferit rolü ile de Mert Ramazan Demir seyirciden tam not aldı.

İlk bölümüyle bazı eleştiriler almış olsa da ikinci bölümüyle adeta reytingde zirve yaptı! Cuma akşamları yayınlanan dizi, bu hafta da 3. bölümüyle ekrandaydı. Dizide, Antep’ten istemediği bir adamla evlendirilerek İstanbul’a gelen Seyhan karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile evlendirildiği Ferit arasında gerginlikler yaşansa da izleyici, bu ikiliyi tuttu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, daha önce Fox TV’nin ömrü kısa süren Öğretmen dizisinde de birlikte oynamışlardı. Dizinin ilk bölümlerinde zorla evlendirildikleri için birbirlerinden nefret eden iki evli çift olan Ferit Ve Seyhan'ın birbirlerine takılması, şakalaşması seyirciyi ele geçirdi. İkilinin sempatik halleri şimdiden seyirciyi ele geçirdi.

3. bölümde, tüm ailenin yemekte olduğu bir sahnede Ferit’in muzip bir şekilde Seyhan’ı sinir edip elindeki bezle vurduğu anlar da sosyal medyada çok konuşulan bir sahneydi. İki oyuncunun doğal halleri, izleyici tarafından övgü dolu yorumlar aldı.