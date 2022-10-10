Şekere zam geldi! Fiyatı yüzde 8 arttı kilosu 16.20 liraya yükseldi

Yumurtanın ardından şekere de zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

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BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Kilosu 16.20 liraya yükseldi

Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseldi. Bu fiyatlara KDV dahil değil. Türkşeker'in sitesinde söz konusu zam ile ilgili haber yok. Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kalıyor.