Portakallı kereviz tarifi zeytinyağlıların en lezzetlisi!

Portakallı kereviz kışın sağlıklı ve lezzetli bir tarif denemek isteyenler için en uygun lezzetlerden. Portakal suyunun enfes bir tat kattığı kereviz yemeğinin bu tarifine bayılacaksınız. Kereviz sevmeyenlerin bile vazgeçemeyeceği portakallı kereviz tarifini denemelisiniz. İşte portakallı kereviz tarifinin yapılışı...

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Portakallı kereviz yemeğinin başrollerini kereviz, portakal, zeytinyağı ve patates oluşturuyor. Yapılışı çok kolay, leziz mi leziz portakallı kereviz oldukça sağlıklı bir yemek. Sağlığa sayısız faydası bulunan kerevizi eğer sevmiyorsanız bir de portakallı versiyonuyla denemeye çalışın. Portakal suyuyla enfes bir hal alan kereviz yemeğinden bir tabakla doymayacaksınız! İşte leziz mi leziz portakallı kereviz tarifi...

Portakallı kereviz malzemeleri

1 kilo kereviz

2 adet patates

1-2 adet havuç

1-2 adet soğan

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Gerekirse 1-1,5 su bardağı sıcak su

1 adet kesme şeker

Tuz

Zeytinyağı

Kerevizi bekletmek için limon suyu

Portakallı kereviz nasıl yapılır?

Kerevizi orta büyüklükte küp küp doğrayalım ve bir süre limonlu suda bekletelim.

Soğanı yemeklik, havucu ise yuvarlak doğrayalım.

Tencereye bir miktar zeytinyağı koyup havucu ve soğanı hafif pembeleşene kadar kavuralım.

Ardından doğradığımız kereviz ve patatesleri de ekleyip hafif sararana kadar kavuralım.

1 adet kesme şekeri de ilave edelim.

Ardından 1 su bardağı portakal suyunu ekleyelim.

Gerekirse ilave olarak 1-1,5 su bardağı sıcak su da ilave edebilirsiniz.

Tuzunu da ekleyip pişmeye bırakalım.

Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirelim.

Sıcak ya da soğuk servis edelim.

Dilerseniz servis ederken dere otu da kullanabilirsiniz. Afiyet Olsun…

Kerevizin faydaları neler?

Kerevizin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. İşte şifa kaynağı kerevizin bazı faydaları...

Diyabet İçin Önlem

Tip 2 diyabet küresel bir sorun halini almıştır. Bunda işlenmiş gıda tüketiminin ve hareketsiz yaşamın katkısı büyüktür. Lif deposu besinler tüketmek tip 2 diyabeti önlemek için faydalı olabilir. Bir araştırmaya göre, kök sebze tüketen kişilerde diyabet riski tüketmeyenlere oranla yüzde 13 daha düşüktür.

Anti-İnflamatuar Özellik Gösterir

C ve K vitaminleri anti-inflamatuvar özellik gösterir. K vitamini inflamasyon yapıcı interlökin 6 seviyelerini düşürürken; C vitamini karaciğeri detoksifiye edip genel inflamasyonu azaltır, DNA’yı serbest radikal hasarına, dolasıyla kanserli mutasyonlara karşı korur.

Lifli Yapısı İle Sindirimi İyileştirir

Lif demek; sağlıklı bağırsak demek. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınızı destekler. Aşırı yağların bağırsaklarda emilmesini önler. Diyet lifi, bağırsaklardan sindirilemeyen bitkidir ve bağırsakları harekete geçirir. Bağırsaklardaki hareket ne kadar hacimli olursa, dışkılama o kadar kolay olur. Bu düzenli bağırsak hareketlerini beraberinde getirir ve kabızlığın önüne geçilir. Diyet lifleri sindirim sistemindeki hareketleri düzenler ve genel olarak iyileşme sağlar.

Tok Tutmaya Yardımcıdır

Lifli yapısı sayesinde kereviz, hem yediğinizde uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de kilo kontrolünde size yardımcı olur. Yüksek miktarda su içeriği ve düşük kalorisi ile kilo vermeyi de teşvik eder. Sağlıklı bir beslenme için doğru bir seçenektir.

Kan Dolaşımını Düzenler

Kereviz ve kereviz sapı organik sodyum içerir. Bu tuzda bulunan inorganik sodyum değildir. Bu kan akışını dengelerken, kalsiyumun emilimini sağlar. Vücutta yeterli miktarda organik sodyum olduğunda karbondioksit daha kolay atılır. Kerevizdeki demir kan hücrelerinin oksijenlenmesini sağlar.

Kalp Sağlığını Korur

Kerevizdeki diyet lifleri tükettiğimiz yağlara bağlanır. Dolayısıyla bağırsakların emdiği yağ miktarını ve kan lipid seviyelerini (kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid) düşürür. Ayrıca K vitamini kaynağı olmasıyla da kalp ve damar sağlığı korur. Potasyum vücut sıvılarını ve kan basıncını düzenlerken, magnezyum kalp kası aktivitesini destekler.