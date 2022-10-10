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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'de işsizlik oranı tek haneye düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'de işsizlik oranı tek haneye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.  İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik böylece 4 yıl sonra ilk kez tek haneye indi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalırken, Mart 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 18 oldu. Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarının bazı aylarına ilişkin verilerde revizyona gidildi.

Bakan Nebati işsizlik oranının yüzde 9,6'ya düşmesine yönelik yaptığı açıklamada "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışıyla dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışıyoruz" dedi.

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