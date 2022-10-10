'Ben neden ölemiyorum' dedi devlet izin verdi ötanazi ile öldü! 23 yaşındaki kızın annesi şok olay anlattı

BELÇİKA'daki ötanaziyi dünya medyası konuşuyor. 23 yaşında hiç bir hastalığı ya da sakatlığı olmayan genç bir kız ötanazi talebinde bulundu. Annesi de kızına destek oldu. Devlet de bu talebi kabul etti. 23 yaşındaki Shanti De Corte ötanazi ile ölüme giderken son sözlerini ve yaşanan süreci annesi ilk kez anlattı. Meğer annesi de kızının ölüm isteğini yerinde bulmuş ve ona destek olmuş.