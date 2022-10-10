'Ben neden ölemiyorum' dedi devlet izin verdi ötanazi ile öldü! 23 yaşındaki kızın annesi şok olay anlattı
BELÇİKA'da 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısından kurtulan genç kız ötanazi ile öldü. Arkadaşları ile Roma gezisine gidecekken terör saldırısına tanık olan 23 yaşındaki Shanti De Corte yaşadığı travmayı atlatamadı. Genç kız ötanazi isteyince ailesi de ona destek olup resmi başvuru yaptı. Roma'ya yıllar sonra geziye giden genç kız, ötanazi isteği devletten onay alınca iğneyle öldü.
BELÇİKA'daki ötanaziyi dünya medyası konuşuyor. 23 yaşında hiç bir hastalığı ya da sakatlığı olmayan genç bir kız ötanazi talebinde bulundu. Annesi de kızına destek oldu. Devlet de bu talebi kabul etti. 23 yaşındaki Shanti De Corte ötanazi ile ölüme giderken son sözlerini ve yaşanan süreci annesi ilk kez anlattı. Meğer annesi de kızının ölüm isteğini yerinde bulmuş ve ona destek olmuş.
32 kişinin ölümüne tanık oldu
Belçikalı Shanti De Corte, 22 Mart 2016'da Brüksel'de 32 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı terör saldırılarına Zaventem Havalimanı'nda tanık oldu.
O zamanlar Anvers'e bağlı Konticht ilçesindeki Sint-Rita Koleji'nde son sınıf öğrencisi olan De Corte, terör saldırısının olduğu gün 90 arkadaşıyla okul gezisi için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmeye hazırlanıyordu.
Arkadaşlarının ölümüne tanık oldu
Shanti De Corte ve arkadaşları, sabah saat 07:58'de çantalarını teslim edip, uçuş kartı alma için beklerken peş peşe iki patlama meydana geldi ve tavan üzerlerine çöktü. O andan itibaren Belçikalı genç kadın için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Annesine göre, Shanti de Corte, bir daha hiçbir zaman kendini güvende hissetmedi.
Ötanaziye destek veren anne ilk kez konuştu
Annesine göre, her zaman yaşanabilir bir hayat uman Shanti De Corte, kazanamayacağı bir savaşın içine düşmüştü. Sürekli korku içinde yaşadı ve güvenlik duygusunu tamamen kaybetti. Korkusu onu o kadar sınırladı ki, istediği hiçbir şeyi yapamadı.