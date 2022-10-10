Cem Belevi'den İrem Derici'yi çıldırtacak sözler! ''Kendim ettim kendim buldum''

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda Belevi'nin ihanet etmesinden dolayı ayrılmıştı. İkili ayrılığa dayanamayıp daha sonra tekrar barışmıştı. Ancak çiftin ilişkisi yine ihanet nedeniyle bitmişti. Cem Belevi aylar sonra İrem Derici ile ilgili itirafta bulundu.

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İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmıştı. İrem Derici, Belevi'yi affetmiş barışmışlardı. Kısa süreli ayrılık sonrası barışan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermek istemişti. Ancak Belevi, bir kez daha ihanet etmişti.

İrem Derici'nin kolyesini Bircan Bali'ye vermiş

İrem Derici'nin 'Çeyrek popçu' dediği Belevi, ayrıldıktan sonra Bircan Bali ile aşk yaşamaya başladı. Çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı. Belevi, İrem Derici'nin kendisine iade ettiği kolyeyi, yeni sevgilisi Bircan Bali'ye takmıştı. Bu hareket sosyal medya takipçilerinin gözlerinden kaçmamıştı. İki ismin ayrıldıkları iddia edildi.

İrem Derici ile yaşadığı birlikteliğin ardından adını daha da duyurmayı başaran Cem Belevi, ünlü şarkıcıya ihanet etmesiyle günlerde gündeme gelmişti.

İrem Derici ihanet iddialarını kabul etmeyen Cem Belevi'ye sık sık göndermeler yapmıştı. Cem Belevi'nin ona aldığı kolyeyi de geri iade etmişti.

Bir süre sonra, Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali ile aşk yaşamaya başlayan Cem Belevi’nin yaptığı hamle pes dedirtmişti.

İrem Derici’ye hediye ettiği arı kolyeyi ünlü şarkıcının iade etmesinin ardından Bircan Bali'ye de hediye eden Cem Belevi duyanları şaşırtmıştı.

Bircan Bali arı figürlü kolyeyle fotoğrafını paylaşıp ''Arı bal alacağı çiçeği bilir'' notunu düşmüştü.

Aşk kısa sürdü

Cem Belevi ve Bircan Bali'nin aşkları kısa sürmüş, ikili birbirini takip etmeyi bırakmıştı.

Cem Belevi’nin bu ‘ekonomik’ çapkınlığı ise sosyal medyada şöyle esprili yorumlar yaptırdı: “İnsanın hayatına çok kadın girip çıkınca bir şekilde tutumlu olmayı öğreniyor”, “Cem’in evinde kesin bir ‘geri iade edilmiş hediye’ dolabı vardır”, “İhanetten sonra cimriliğin de kitabını yazsın.” şeklinde yorumlar geldi.

''Kendim ettim kendim buldum''

İrem Derici, Belevi'yle ayrıldığı dönemde şarkıcıya ''Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler'' demişti.

Aylar sonra Cem Belevi, verdiği konserinde özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Birlikte oldukları dönemde İrem Derici'nin "Beni aldattı" diyerek yollarını ayırdığı Belevi, 'Kendim ettim kendim buldum' şarkısını seslendirip ardından şöyle konuştu: "Ne edersek kendimize ederiz. Bu dünyanın gelip geçici olduğunu unutmamak lazım… Bu arada sevmek yetmiyor bazen. Yemin ederim yetmedi."