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Casillas'ın 'eşcinsel' tweeti ortalığı karıştırdı! Öpücük emojisi ile...

Casillas'ın 'eşcinsel' tweeti ortalığı karıştırdı! Öpücük emojisi ile...

Real Madrid’in ve İspanya milli takımının eski kalecisi Iker Casillas, “Umarım bana saygı duyarsınız: Ben eşcinselim” dediği tweetini hacklendiğini belirterek sildi.

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Real Madrid’in ve İspanya milli takımının eski kalecisi Iker Casillas, “Umarım bana saygı duyrsınız: Ben eşcinselim” dediği tweetini hacklendiğini belirterek sildi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre Casillas İspanyolca attığı tweeti silinmeden önce bir saat kadar platformda kaldı. Casillas daha sonra attığı tweetinde, hacklendiğini söyleyerek bütün takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür dilediğini açıkladı.

Öpücük emojisi ile fotoğraf paylaştı

İspanya’da beraber top koşturduğu takım arkadaşı Carles Puyol ise tweetini silmeden önce Casillas’a yanıt vererek öpücük emojisiyle beraber bir fotoğraflarını paylaştı ve “Bizim hikayemizi anlatmanın zamanı” dedi.

Puyol da Casillas’ın tweetinin silinmesinden sonra “anlayışsız esprisi” için özür dilediğini aktararak “LGTBIQA+ topluluğuna saygısını sunduğunu” belirtti.

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