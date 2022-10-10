Hakan Ural ve Sibel Can'ın oğlu dünyaevine girdi! Düğündeki tabak detayı sosyal medyayı salldı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural bir süredir sevgili olduğu Merve Kaya ile Bodrum'da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Birçok ünlü isim çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmazken, yemekli düğüne tabak detayı damga vurdu. Tabakları gören sosyal medya kullanıcıları 'böyle bir jest görülmedi', 'ne jest ama' yorumlarında bulundular.

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Gündüz kuşağı programında yaptığı yorumlarla ve çarpıcı açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hakan Ural ve eski eşi ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Bordum'da gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreni ile dünyaevine giren çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Birçok ünlü ismin katıldığı yemekli düğün törenine tabak detayı damga vurdu.

Oğlu ve gelini için söyledi

Bodrum'da gerçekleşen düğünde sahneye çıkan Engincan Ural'ın biricik annesi 52 yaşındaki sanatçı Sibel Can birbirinden eğlenceli şarkılarla unutulmaz bir geceye imza attı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile dans etti.

Tabak detayı sosyal medyayı salladı

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünlerinin iki gece süreceği konuşulurken, çiçeği burnunda çifti Hakan Ural ve eski eşi Sibel Can'ın çok sayıda ünlü arkadaşı yalnız bırakmadı. Yemekli düğün akşam saatleri itibariyle başlarken, bir fotoğraf karesi dikkatleri üzerine çekti.

Engincan'ın kardeşi Melissa Ural tarafından paylaşılan o karede, tabakta "Melissa" isminin yazdığı görüldü. Bu jestin, düğündeki önemli konuklara yapıldığı bilgisi olay olurken, tabakları gören sosyal medya kullanıcıları "Böyle bir jest görülmedi", "Ne jest ama" yorumlarında bulundular.

İşte o çok konuşulan tabak;

Ömer Çelik: "İki günü unutma"

Engincan Ural ile Merve Kaya çiftini bu mutlu günlerinden yalnız bırakmayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nikâh şahitleri arasında yer aldı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya'ya takdim ettikten sonra Çelik, Engincan Ural'a "İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat" sözleriyle takıldı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 28 yaşındaki kızları Melisa Ural düğüne sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraber katıldı.

Sık sık düğünden fotoğraflar paylaşan güzel isim babası Hakan Ural'ın müstakbel damadı Kadayıfçıoğlu ile verdiği pozu da paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Hakan Ural ve damadı Alaattin Kadayıfçıoğlu;

Düğün öncesi Baba Hakan Ural'dan duygusal paylaşım

Engincan Ural'ın babası Hakan Ural da oğlunun düğünü öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak "Allah mesut etsin. Çok erken yaşta baba olduk böylesi kısmetmiş neredeyse birlikte büyüdük, çok değişik duygular, geçici dünyada yaşanması güzel duygular... Duygularımı dile getirirken bir taraftan da hassas davranmaya çalışıyorum, zira her konunun eksiği veya mağduru var muhakkak affola... Çok değişik duygular içindeyim, gel gitli biraz şaşkın çünkü daha dün gibi aklımda hastaneden onu bebek sepeti ile çıkarışım, ayağımda sallamalar, uykusuz geceler, parklarda oynamalar, maçlara gidişlerimiz ve şimdi evleniyor... Hamdolsun baba olarak bunu yaşamak çok derin düşünce duyguları yaşatıyor. Allah sağlıkla, huzurlu, bereketi ile mutlu etsin. Bir yastıkta kocatsın. Bugün bu haldeysem bakalım düğün gecesi ne olacağız... Ayrıca bir baba olarak çok şanslıyım, çok efendi, terbiyeli, saygılı bir evlada sahibim..." ifadelerini kullanmıştı.