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MİT'ten Sincar'da nefes kesen operasyon: Çekdar Kaya paketlenip Türkiye'ye getirildi

MİT'ten Sincar'da nefes kesen operasyon: Çekdar Kaya paketlenip Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı nefes kesen operasyonla Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü.

PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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