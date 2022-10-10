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Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

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Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

KADIKÖY Fikirtepe'de bir binada meydana gelen patlama ve yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Hasar gören bina havadan görüntülendi.

Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca havadan izlendi.

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Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafında ise çökme olduğu görüldü. Söz konusu binanın yanındaki binalarda oluşan hasar da kameraya yansıdı.

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Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Sokağa görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı! Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi
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