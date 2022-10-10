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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ABD'nin Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında kendisine eşlik eden gazetecilerle uçakta sohbet etti.

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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ABD'nin Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında kendisine eşlik eden gazetecilerle uçakta sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da Boston'a gitti.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile beraberindekileri havalimanından uğurladı.

ABD'de bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin heyete bu ülkede katılacağı öğrenildi.

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