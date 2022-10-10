Ezgi Mola'nın Altın Portakal kıyafeti olay oldu ünlü fenomen ti'ye aldı yanıt gecikmedi!

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, görkemli bir geceyle sona erdi. Ünlülerin giydiği kıyafetler yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın üzerine giydiği siyah şerit detaylı elbisesi sosyal medyada hızla paylaşıldı. Çok konuşulan elbiseyi ünlü fenomen Tansu Dayan da ti'ye aldı. Mola'nın yanıtı ise gecikmedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Ezgi Mola'nın elbisesi sosyal medyada gündem oldu. Festivalde siyah detaylı elbisesiyle tüm dikkatleri toplayan Mola, siyah kalp emojisiyle birlikte o günden karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyada olay oldu

Ezgi Mola, o paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Elbisesindeki detaylar dikkat çekerken ünlü fenomen o paylaşımla Mola'yı ti'ye aldı. Özellikle son dönemde Müge Anlı'yı canlandırdığı videolarla gündeme gelen Tansu Dayan, bu seferde hedefe Ezgi Mola'yı aldı.

"Burda iyi SOS oynanır"

Siyah bantlarla Ezgi Mola'nın elbisesine benzer elbise ortaya çıkaran ünlü fenomen Tansu Dayan, ünlü oyuncunun o pozuyla beraber fotoğrafını paylaştı. Tansu Dayan o poza, "Burda iyi SOS oynanır" notunu düştü.

"Tansu'cum çabana sağlık"

Ünlü fenomenin paylaşımıyla eğlenen Ezgi Mola, o paylaşımın altına, 'Tansu’cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa'' yorumunu düştü.

Ezgi Mola kimdir?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından, aslen Malatyalıdır. İlkokul ve lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olduğundan dolayı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat merkezinde eğitimlerine devam eden Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirdi.

Henüz 17 yaşındayken, 2000 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk televizyon deneyimini elde etti. 4 Yıllık Müjdat Sanat Merkezi eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne deneyimini elde etti.

2005 yılının Kasım ayında BKM Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü oynayarak geniş bir kitle tarafından tanındı ve sevildi. Ama asıl başarısını 2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde etti. Hem kendisini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı bulan, hem de kişisel olarak hayranı olduğu Türkan Şoray ile oynadığı bu filmde, 2007 yılında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.

2008 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sit-comda rol aldı. Daha sonrasında ise birçok reklam filmi ve projeyle kariyerini zirve noktasına taşımaya başladı. Özellikle Tolga Çevik ile birlikte Arkadaşım Hoş geldin adlı eğlence programında 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği biri olarak hayatımıza kalıcı olarak girdi.

Şuan TRT’de yayınlanan ve yayın hayatına 15 Eylül 2020 yılında başlayan Masumlar apartmanı adlı dizide başrol karakterlerinden biri olan Safiye Derenoğlu’nu canlandırıyor. Bu dizideki oyunculu ile 2021 yılında Yılın Kadın Dizi oyuncusu ödülünü aldı.

Bunların dışında onlarca farklı dizi, film, tiyatro ve reklam projesinde yer aldı.