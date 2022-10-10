Gram altın fena çakıldı! Yatırımcılar şaşkın! 34 tl birden düştü

Piyasalardaki fiyat oynaklığı devam ediyor. Geçen hafta 1039 TL'yi aşan gram altın fiyatı yeni haftaya ciddi bir düşüşle başladı. Kapalı Çarşı'da gram altının fiyatı 1005 TL'ye kadar düştü.

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Altın fiyatlarındaki oynaklık sürüyor. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükseliş ile gram altın fiyatı 1039 TL'ye kadar yükselmişti. Bugün (10 Ekim 2022) Pazartesi günü altın fiyatlarının ciddi şekilde düştüğü görüldü. İşte altın fiyatlarındaki değişim tablosu:

Gram altın kaç TL oldu?

Kapalı Çarşıda gram altının fiyatı 1005 TL'ye kadar düştü. Gram altın 4 Ekim günü 1039 TL ile rekor bir seviyeyi görmüştü. Haftaya 1005 seviyesi ile başlayan gram altın böylelikle 34 TL kayıp yaşamış oldu.

Çeyrek altın fiyatı

1.611,44

1.647,00

Altın-Ons fiyatı (Dolar)

1.622,98

1.658,76

Cumhuriyet altını fiyatı

6.445,75

6.567,86

Yarım altın fiyatı

3.212,80

3.294,00

22 ayar bilezik gramı fiyatı

920,49

952,03