Pınar Altuğ o yorumu görünce çılgına döndü! Takipçisine verdiği cevap olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak takipçilerini 27 yıl öncesine götürerek Instagram'ı sallayan ünlü isim, eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı fotoğrafına gelen o yorumu görünce çılgına döndü.

Abone ol

Instagram hesabını oldukça sık kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallarken, magazin gündemine de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takipçilerini 27 yıl öncesine götürerek, gençlik fotoğrafı ile büyüleyen 48 yaşındaki ünlü isim eşi Yağmur Atacan ile tatilde çekildiği fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu.

"Çok seviyorum, pissttt duydun mu?"

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2008 yılında dünyaevine girmiş, aralarındaki yaş farkı o dönem oldukça çok konuşulmuştu. Çiftin yaş farkı nedeniyle kısa sürede anlaşamayarak ayrılacakları yönünde birçok iddia atılmasına rağmen Atacan ailesi mutlu evliliğini paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor. Tatile çıkan çift ve her fırsatta eşi Yağmur Atacan'a aşkını ilan etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımın altında "Çok seviyorum, pissttt duydun mu?"notunu düştü.

Pınar Altuğ o yorumu görünce çılgına döndü

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Pınar Altuğ, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi devam ediyor. Televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü isim son olarak eşi Yağmur Atacan ile tatilde çekildiği bir kareyi paylaştı. Takipçisinden gelen "Millet açlıkla mücadele ediyor siz geziyorsunuz" yorumunu görünce adeta çılgına döndü. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Altuğ takipçisine, "Bunun sorumlusu biz miyiz?" diyerek tepki gösterdi.

27 yıl öncesine götürdü, Intagram'ı salladı

Pınar Altuğ ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu, cesur paylaşımları ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan ile fotoğrafın altına gelen yoruma dayanamayıp, takipçisine cevap veren güzel isim geçtiğimiz günlerde hayranlarını 27 yıl öncesine götürmüş ve gençlik fotoğrafıyla büyülemişti. Altuğ'un "tbt 1995 filan herhalde" notuyla yaptığı pozunun altına hayranları; "Yok böyle bir duru güzellik", "Müthiş 27 yıl geçmiş ama hala güzel hala aynı", "Her daim güzel", "Dünyanın en güzel kadını", "Zamana yenilmiyosunuz, modanız güzelliğiniz geçmiyo" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Pınar Altuğ'un 27 yıl önceki hali;