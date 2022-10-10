Efsane oyuncu Müjde Ar ekranlara geri mi dönüyor? Setlere dönmek için şart koydu

Türk sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar, önceki gün eski Kültür ve Turizm Bakanı eşi Ercan Karakaş ile birlikte görüntülendi. Bodrum'da yaşayan 68 yaşındaki sanatçı, İstanbul'a arada sırada gelip gittiğini söylerken; ara verdiği setlere dönmek için şartını da açıkladı.

Abone ol

Küçükçekmece Belediyesi’nin 'Çekmecemde Kitap Var' söyleşilerine konuk olan Müjde Ar, geçtiğimiz aylarda Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelmişti. Annesi Aysel Gürel’in anısına 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' şiir kitabı armağan edilmişti. Usta sanatçıyla anılarını anlatan Müjde Ar, “Annem tabuları yıkarak, ataerkil sistemin dayattığı her şeyi yıkarak kendine bir yol çizerdi. 'Deli Aysel' diyorlardı ama o bir dehaydı” demişti.

''Annem hep kadınlara yazdı''

Müjde Ar, hit olmuş birçok parçanın bestecisi olan, Şubat 2008'de yaşamını yitiren annesi Aysel Gürel’in yazdığı, Sezen Aksu'nun selendirdiği ‘Ünzile’ şarkısının hikâyesini de şu sözlerle anlatmıştı:

''Annemle turnedeydik. Turnede otobüsün lastiği patladı, şoför bizi indirdi. 'Şurada bir köy var, oraya gidelim' dediler. O sırada köy düğünü oluyordu. Ben ‘Ünzile’yi gördüm, o düğüne şahit oldum. Annemin de bir fotoğraf makinesi vardı. Her yerde bizim resmimizi çekiyordu. Annem düğün kalabalığının arasına karıştı. Orada kadının biri anneme 'Abbas’ın kızı bu. Bunu yedi koyuna verdiler' dedi. 'Kız güzel yoksa, iki koyuna gidiyor burada kızlar' dedi. Annem otobüse döndükten sonra orada yazdı Ünzile’yi. O ağıttır aslında. 50 sene geçti. Hala kadınlar alınıp, satılıyor. Annem gibi kadın hakları için ölünceye kadar mücadele edeceğim, kim ne derse desin dinlemiyorum. Annem ölmeden önce bacağı titrerken bile yazdı. Ben de 85 tane film yaptım, bu filmleri kadınlar için yaptım. Ölmeden önce kıymeti bilinmiyor ama annemi kaybettikten sonra farkettim ki annemi toplum özellikle kadınlar anlamış. Çünkü annem çoğu şeyi onlar için yazdı.''

''Arada sırada İstanbul'a geliyorum''

Bodrum'da eşiyle birlikte yaşayan ve orada mutlu olduğunu belirten Ar, "Ara ara İstanbul'a geliyoruz, sevdiklerimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı. Etrafında bulunan çocuklarla sık sık vakit geçirdiğini belirten oyuncu, ara verdiği setlere dönmek için şart koydu.

Dizi sürelerinden şikayetçi

Ar, "Dizi süreleri çok uzun, o yüzden o tempolar zor. Belki ileride süreler 25 dakikaya falan düşerse, rol almayı düşünebilirim. Ekranlara veda ettim ya da bıraktım gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Usta oyuncu, alışveriş merkezinde kurulan kermesi de gezerek alışveriş yaptı.