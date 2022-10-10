Pişik nasıl hızlıca geçer bebeklerde ve yetişkinlerde pişik sorununu bitiren tüyo!

Pişik sorunu yalnızca bebeklerde görülmüyor. Yetişkinlerde de çeşitli sebeplere bağlı olarak pişik görülebiliyor. Özellikle yazın daha çok görülen pişik, herkesi etkileyebiliyor. Pişik sorunundan kurtulmanın yolları internet kullanıcıları tarafından sık sık aranıyor. İşte pişik sorununu ortadan kaldıracak çözüm yolları!

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Başta bağışıklık sisteminin güçlü olmamasından oluşan pişiğin nedenleri arasında, dar kıyafetler giymek, enfeksiyon ve mantarlar, hijyen eksikliği, sıcak hava nedeniyle terleme yer alıyor. Pişik sorununun çabucak geçmesi için çözüm yolları merak ediliyor. Peki pişik neden oluşur? Pişiği engellemek için neler yapmalı? Çözüm yolları neler? Hepsini sizler için derledik...

Pişik neden olur?

Pişiğin meydana gelmesinin ana nedenlerinden biri bağışıklık sisteminin güçsüz ve savunmasız olmasıdır. Düşün bir bağışıklık sistemine sahip olan bireylerde vajinal bölge mantarlarına yoğun bir şekilde rastlanır. Bu mantarlarla birlikte kasık ve vajinal bölgede pişik de meydana gelir. Pişik oluşmasının nedenlerinden biri de sıcak ve aşırı terlemedir. Özellikle aşırı kilolu olan kişilerde sıcaklık nedeni ile meydana gelen terleme sürtünme sebebi ile pişik oluşumuna yol açar.

Ter de pişik oluşmasında önemli bir nedendir. Bunlara ek olarak temizlik için kullanılan kimyasal içerikli ıslak mendiller de pişiğe neden olur. Gün içinde giydiğimiz kıyafetlerin dar olması, kumaşının sentetik ve deri olması da özellikle sıcak havalarda pişik oluşumuna müsait bir zemin hazırlar.

Yetişkinlerde pişik nasıl hemen geçer?

Pişik oluşan bölge kimyasal olmayan içerikler ile temizlenmelidir. Burada sadece su da temizlik için kullanılabilir.

Temizlenen bölge tamamen kurulanmalıdır.

Kuruladıktan sonra pudra ya da pişik önleyici krem sürülmelidir. Pişik olan bölgenin teması da engellenmelidir.

Pişik olan bölgenin hava alması da çok önemlidir.

Tedavi sürecinde sentetik kıyafetlerden uzak durulmalı, rahat ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

Krem ve jeller iyi geliyor

Pişik tedavisi nasıl olmalıdır sorusu oldukça basittir. Eğer ağrılı deride döküntü ve iltihap balonlarının olmadığı bir pişik rahatsızlığı varsa evde uygulanabilecek yöntemler ile kısa sürede tedaviden olumlu sonuçlar alınabilir. Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir? sorusunun cevabını merak edenler pişik oluşan bölge için alkol içeriği olmayan çinko bazlı kremler ve jeller kullanabilir. Vazelin de pişik tedavisi için uygun bir kremdir.

Yetişkinlerde pişik neden olur?

Bebeklerde pişik oluşmasının nedeni cilt bariyerinin daha hassas olmasıdır. Yetişkinler de de neden meydana geldiği merak edilir. İşte nedenler:

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Vajinal bölgede yeterli hijyenin sağlanamaması sonucunda oluşan enfeksiyon ve mantarlar

Uygulanan cerrahi işlemler

Sentetik ve dar kıyafetler

Sıcak hava nedeniyle terleme

Aşırı kilo nedeniyle deride sürtünmenin fazla olması

Bakteriler