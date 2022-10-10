Altın takacağım diye izdiham çıkardılar! Ekonomik krizin uğramadığı yerde gelin altından ezildi

Gram altının fiyatı bin liranın üzerine çıkınca sıradan vatandaş için akraba düğününde çeyrek altın takmak bile ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı oldu. Ancak ekonomik kriz aşiretlere uğramamış görünüyor. Bir taraf krizle kavrulurken bazılarının hayatı güllük gülistanlık. Hakkari'den gelen görüntüler iki farklı Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi. Bir yanda 'ben sana çeyrek altın taktım sen bana takmadın diye' kavga edenler, diğer yanda altın takacağım diye izdiham çıkaranlar. İşte Hakkari'deki düşündüren aşiret düğünü...