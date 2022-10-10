Altın takacağım diye izdiham çıkardılar! Ekonomik krizin uğramadığı yerde gelin altından ezildi
HAKKARİ 'den gelen aşiret düğünü görüntüleri akıllara zarar. Ekonomik kriz sebebiyle vatandaş üç kuruşun hesabını yaparken aşiretlerin dünyası güllük gülistanlık. Bu görüntüler de onun ispatı oldu. Orta direk çeyrek altın bile takamaz hale gelirken aşiret ağalarına altın yağıyor. Öyle ki geline altın takmak için izdiham çıkardılar.
Gram altının fiyatı bin liranın üzerine çıkınca sıradan vatandaş için akraba düğününde çeyrek altın takmak bile ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı oldu. Ancak ekonomik kriz aşiretlere uğramamış görünüyor. Bir taraf krizle kavrulurken bazılarının hayatı güllük gülistanlık. Hakkari'den gelen görüntüler iki farklı Türkiye gerçeğini gözler önüne serdi. Bir yanda 'ben sana çeyrek altın taktım sen bana takmadın diye' kavga edenler, diğer yanda altın takacağım diye izdiham çıkaranlar. İşte Hakkari'deki düşündüren aşiret düğünü...
Hakkari’nin Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin’nin kardeşi Avukat Azad Keskin, Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi.
Altın takma izdihamı
Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadılar. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerde kaldırıldı. Düğünde töreninde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti.
Gelin altın yüzünden ezildi yüzünü kapattı
Aşiret düğününde geline takılan altın miktarı akıllara zarardı. Öyle ki gelin altınları taşamakta zorlanınca yüzünü kapatıp oturdu. Geline tam 3,5 kilo altın takıldı. Damada ise 4 milyon TL nakit para takıldı.