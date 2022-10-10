Yapay zeka sınırları zorluyor! Akıllı telefonlarla artık bunu yapmak da mümkün

Hayatımızın her alanına giren teknoloji, her geçen gün biraz daha gelişerek sınırları zorluyor. Son dönemlerde de sıklıkla ismini duyduğumuz yapay zeka, inanılması güç işlere imza atıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Atatürk'ün fotoğrafı, yapay zeka sayesinde günümüze uyarlanmış, güncel kıyafetler giydirilerek adeta yeniymiş gibi hayat bulmuştu. Bu görseller sosyal medyada büyük yankı uyandırırken yapay zeka ile ilgili konular araştırılmaya başlanmıştı.

Oturduğunuz yerden test

Söz konusu sağlık olunca da, kolesterol ölçümü için bilim dünyası, çok daha pratik ve hızlı bir yöntem üzerine yoğunlaştı. Uzmanlar, yeni teknoloji ile bireylerin bir uygulama sayesinde kendi kolesterollerini test etmelerine ve sonuçları evden hiç çıkmadan almalarına imkan sağlıyor.

Kişilerin testi kullanabilmesi için parmaklarına iğne batırıp bir pipet aracılığıyla az miktarda kan almaları ve bir lateral akış testine (LFT) bir damla kan yerleştirmeleri gerekiyor.

Bir kaç saniyede sonuç

Uygulamanın yazılımı, sonucu dijitalleştirip şirketin internet sunucularıyla bağlantı kurarak bir kaç saniye içinde sonuç veriyor.

Yeni bir araştırma, 55 yaş üstü kişilerin yüzde 70’inden fazlası kalp hastalığına neden olabileceğini bilmesine rağmen, kolesterollerini hiç test etmediğini gösteriyor. Onay alan uygulamanın, bu bulguları değiştirebileceği tahmin ediliyor.

Kolesterolü olanların dikkat etmesi gereken konular:

*Yüksek kolesterolünüz mevcut ise, kötü huylu kolesterolünüzün yüksek olduğuna dair tanı aldıysanız mutlaka bir Diyetisyen ile görüşmelisiniz.

*İdeal kilonuzda değilseniz mutlaka olması gereken ağırlığınıza ulaşmanız gerekmektedir.

*Et türünde gıdalar tüketmeniz gereken besinler balıklar, su ürünleri, tavuk, hindi ve diğer kanatlı hayvanların derisiz beyaz kısmı olmalıdır.

*Probiyotik kaynağı olarak ev yapımı yoğurt tüketmeye gayret etmelisiniz.

*Süt ve süt ürünlerini az yağlı veya yarım yağlı olarak tüketebilirsiniz. Tam yağlı süt ve süt ürünlerinden, krema ve kremalı tatlılardan, kremadan yapılmış dondurmalardan ve kahve kremasından uzak durmalısınız.

*Günlük beslenme programınızda lifli besinleri tercih etmelisiniz. Meyve ve sebzeleri temiz suyma iyice yıkadıktan sonra kabuklu olarak tüketiniz. Tahıl grubundan ise tam tahıllı olanları tüketmelisiniz.