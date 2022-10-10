Görenler şaştı kaldı: Japon kadın Müge Anlı'da! Yumiko'nun anlatıkları programa damga vurdu

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ilginç anlar yaşandı. Türkiye'de yaşanan birçok olayın sır perdesini aralayarak çözüme kavuşturan Müge Anlı'ya Japon kadın Yumiko Sakagami katıldı. Kilometreleri aşarak gelen kadının anlattıkları programa damga vurdu.

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ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı'ya kilometrelerce yolu aşarak Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığını iddia eden Japon kadın Yumiko katıldı.

"Benim dedektiflerim sizlersiniz"

Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japon kadın Müge Anlı'dan yardım istedi. Yumiko isimli kadının anlattıkları ise programa damga vurdu. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Müge Anlı programa, Japonya'da programının birçok kez haberi yapıldığını ve arkasında dedektifilerin olduğu sanıldığını söylerek başladı. O haberin görselini izleyicisiyle paylaşan ünlü sunucu seyircilerine dönerek benim 'dedektiflerim sizlersiniz' dedi.

Gaziantep'e gelerek nişanlanmış

Japonya'da, Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan ile tanıştığı ve evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonya'dan kalkarak Türkiye'ye gelen Yumiko, Gaziantep'te sevgilisi Mehmet Akif Turuşkan ile nişanlanmış. Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu da belirten Yumiko Sakagami, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Sakagami, "Nişanda takıların sahte çıkmasının ardından kendi pırlanta kolyemi de Mehmet Akif'e kaptırdım" dedi.

Japon kadının anlattıkları programa damga vurdu

Gaziantep'e nişan için geldiği sırada programı kayınvalidesinin izlediğini gören Yumiko, nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan'a "Bu kadın kim diye?" sorduğunu, Turuşkan'ın ise "Bu kadın Müge Anlı Türkiye'e çok ünlü bir isim. Birçok olayı, cinayeti çözüyor. Kayıpları buluyor" diye cevap verdiğini söyledi. Sık sık para istediğini ve kendisinin zor durumda kaldığını anlatan Yumiko, dolandırıldığını anlayacınca Türkiye'ye gelerek Müge Anlı programına katılmaya karar verdiğini açıkladı. Müge Anlı'ya günün birinde katılacağım aklıma gelmezdi diyen Japon kadın nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan'ın daha önce kuzeni olarak tanıştırdığı kişi ile ilişki yaşadığını da iddia etti.

"Ayrılık nedenimiz hırsızlık"

İddiaların odağında olan Mehmet Akif Turuşkan canlı yayına bağlanarak dolandırmadığını ayrılık nedenlerinin hırsızlık olduğunu söyledi. Dolandırıcılık iddialarına cevap veren Mehmet Akif, "Pırlanta kolyeden haberim yok" sözlerini kullandı. Yumiko'yu tanımıyorsunuz diyen Turuşkan, Japonya'da polisin kendisini aradığını ve Japon kadının hırsızlıktan markette yakanlandığını söyledi. Japon kadının kahve ile bir sürü yemek çaldığını anlatan Mehmet Akif Turuşkan yaptığı açıklamada, "Bu olayın ardından gözümden kardeşi de söyledi daha öncede hırsızlıktan yakanlanmış, ayrılma nedenim budur" dedi.

"Parasız ve meçbur kaldım"

585 bin liramı kaptırdım diyen Yumiko hırsızlık yaptığı iddialarına ise Mehmet Akif Turuşkan'ın kendisinden sürekli para istediğini, lüks bir araba aldırdığını ve kamyon almak için para istediğini zor durumda kaldığını anlattı. Türkiye'ye döndüğünü anlayınca yollara düşerek programa katılma kararı verdiğini söyledi. Hiç parası olmadığını söyleyen Yumiko sürekli bana para ver dedim, benim babam bile sana para verdi. Paralarımı aldı, parasız ve meçbur kaldım" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'e stüdyo açacağım

Programında birçok kez Gaziantep'te yaşanan olayları konu alan ve çözüme kavuşturan ünlü sunucu Yumiko'nun anlatıklarından sonra "Ben Gaziantep'te stüdyo açayım. Haftanın 2-3 günü orada yayın yapalım. Gitme gelme derdide olmaz" diyerek tepki gösterdi.