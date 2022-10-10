25 Ekim 2022'de deprem mi olacak? Naci Görür 'Güneş ay tutulması bardağı taşıracak' deyince...

25 Ekim 2022 salı günü güneş tutulması gerçekleşecek. 17 Ağustos 1999 depremi de benzer bir tutulmanın ardından gelmişti. Hal böyle olunca ünlü deprem uzmanı Naci Görür'e 'tutulma depreme sebep olur mu' diye soruldu. Naci Görür, tutulmaların yer çekimini etkilediğini belirten bir mesaj paylaşınca ortalık karıştı. Naci Görür'ün sözleri, 25 Ekim'de deprem olacak söylentisini çıkardı. Naci Görür gündeme oturan açıklaması için izahat getirdi ve tepkiliydi.

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Bu ay yaşanacak olan güneş tutulması deprem endişesini körükledi. Endişe yaratan Güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü gerçekleşecek. 17 Ağustos 1999 depremi güneş tutulmasının akabinde geldiğinden bu tutulma deprem endişesi yarattı. Ünlü deprem uzmanı Naci Görür'e de bu soruldu. Naci Görür, güneş ay tutulmasının fayları etkilediğini söyleyince '25 Ekim'de büyük deprem olacak' söylentisi yayıldı. Bir çok sitede de haber olan açıklamalar üzerine Naci Görür bugün sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Deprem oluşturmaz bardağı taşırır

Naci Görür twitter hesabından söylediklerinin abartıldığını belirterek, şunları söyledi:

-Arkadaşlar, bu ayki güneş tutulması konusunda merak edildiği için basit bir açıklama yaptım. Güneş tutulması normalde büyük deprem oluşturmaz ancak zaten deprem üretme noktasına gelmiş faylarda bardağı taşıran son damla olabilir diye sorulan bir soruya cevaben yazdım.

Korkutmak için söylemedim

-Bir takım internet gazeteleri sözüm ona gazetecilik yaparak Naci Görür’den korkutan açıklama diye sorumsuzca başlık atıyorlar. Ben açıklama değil, bir bilim insanı olarak genç arkadaşlarımı karınca kaderince bilgilendiriyorum. Kimseyi korkutma gibi bir derdimiz yok. Bilgiden, bilinçlenmeden, gerçeklerden korkmamalıyız. Zaten bilgilendirmelerimizi usulü dairesinde yapıyoruz. Kaldı ki herşeye rağmen rahatsız olanlar bizi takip etmeyi bırakırlar, saygı duyarız. Ama, okunsunlar diye saçma sapan başlık atan gazete ve kanalları uyarıyorum. Onları engelleyebilirim.

GÜNEŞ TUTULMASI DEPREM Mİ GETİRİR? Naci Görür 25 Ekim'de ayında yaşanacak güneş ay tutulmasına ilişkin gelen bir soruyu ve yanıtı paylaşmıştı. İşte o yazdıkları:



-Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar.

-Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir.

Güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak?

Güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü gerçekleşecek. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40 ile 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’den de gözlemlenebilecek tutulma ile İstanbul’da yüzde 38’lik hilal şeklinde bir kapanma olacak.

Güneş tutulması nasıl oluyor?

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ile Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek.

17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 11 Ağustos 1999 depremi güneş tutulmasından tam altı gün meydana gelmişti. 99 depreminden sonra güneş tutulması her daim depremle özleştirildi. Peki gerçekten 17 Ağustos depremi güneş tutulması yüzünden mi oldu? Pek öyle değil. Türkiye'deki son 32 yıl içinde yaşanan 5.9 şiddetinden büyük 37 depremden, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi hariç, hiçbiri güneş tutulması tarihleriyle ilişkili değil.

Tam ay tutulması nasıl olur ne zaman olacak?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar. 2022 yılında ilki Mayıs ayında gerçekleşen tutulmanın ikincisi 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.