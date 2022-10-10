Bilimsel olarak açıklandı: Her emekli bu sorunu yaşıyor!

FİNLANDİYA'da bulunan Turku Üniversitesi'nde emeklileri kontrol etmek için bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucu hemen hemen her emeklilerin yaşadığı ortak bir soruna dikkat çekildi.

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Emekli olan kişilerin en büyük sıkıntılarından birisi yapacak bir aktivitelerinin bulunmaması. Hal böyle olunca bir anda kendilerini boşlukta bulan kişilerin alışkanlıkları ve davranışlarında da değişiklikler gözlemlenebiliyor.

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, alışkanlıklarının nasıl değiştiğini kontrol etmek amacıyla emekli olmadan önce ve sonra bir hafta boyunca 515 kişiyi izlendi. Her gün 24 saat boyunca takılan ivmeölçeri, 1 senenin ardından katılımcılar emekli olduktan sonra tekrar taktılar.

Yapılan testlerin ardından, emeklilerin öncekine göre günde ortalama 36 dakika daha uzun süre uyuduklarını, ancak bir saat daha az egzersiz yaptıklarını tespit edildi.

Uzmanlar, orta yaş üstü emekli grubu her gün tempolu yürüyüş veya tenis oynamak gibi en az 30 dakika orta dereceli egzersiz yapmayı tavsiye etti.

Yaşlılıkta egzersizden uzak kalmak; kalp hastalığı, bunama ve yüksek tansiyon gibi birçok sağlık problemleriyle ilişkilendiriliyor.

Tüm aktiviteler düştü

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılar, çalışırken ortalama olarak bir gecede 7 saat 58 dakika uyudu. Fakat emeklilik başladıktan sonra bu süre sekiz saat 35 dakikaya çıktı.

Yürüme gibi hafif aktivitelerin miktarı, günde yaklaşık olarak 4 saatten üç saat 37 dakikaya düştü.

Bisiklete binme gibi orta-şiddetli aktivite miktarı günde 50 dakikadan 42 dakikaya kadar indi.

En büyük artış fabrika işçilerinde

Fabrika işçiliği gibi işlerde çalışan kadınlar, uyku sürelerinde gece ortalama 45 dakika ile en büyük bir artış gözlemlendi.

Bunun yanı sıra günlük aktivite de günde 4 saat 44 dakikadan 3 saat 41 dakikaya düştü.

Hareketler artırılmalı

Araştırmayı yürüten isim, Kristin Suorsa, katılımcıların artık işe gidip gelmek zorunda kalmaması sebebiyle faaliyetlerin büyük olasılıkla düştüğünü belirtti.

Suorsa, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: