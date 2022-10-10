BIST 3.593
DOLAR 18,58
EURO 18,05
ALTIN 1.004,10
HABER /  SAĞLIK

Bilimsel olarak açıklandı: Her emekli bu sorunu yaşıyor!

Bilimsel olarak açıklandı: Her emekli bu sorunu yaşıyor!

FİNLANDİYA'da bulunan Turku Üniversitesi'nde emeklileri kontrol etmek için bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucu hemen hemen her emeklilerin yaşadığı ortak bir soruna dikkat çekildi.

Abone ol

Emekli olan kişilerin en büyük sıkıntılarından birisi yapacak bir aktivitelerinin bulunmaması. Hal böyle olunca bir anda kendilerini boşlukta bulan kişilerin alışkanlıkları ve davranışlarında da değişiklikler gözlemlenebiliyor.

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, alışkanlıklarının nasıl değiştiğini kontrol etmek amacıyla emekli olmadan önce ve sonra bir hafta boyunca 515 kişiyi izlendi. Her gün 24 saat boyunca takılan ivmeölçeri, 1 senenin ardından katılımcılar emekli olduktan sonra tekrar taktılar.

Yapılan testlerin ardından, emeklilerin öncekine göre günde ortalama 36 dakika daha uzun süre uyuduklarını, ancak bir saat daha az egzersiz yaptıklarını tespit edildi.

Uzmanlar, orta yaş üstü emekli grubu her gün tempolu yürüyüş veya tenis oynamak gibi en az 30 dakika orta dereceli egzersiz yapmayı tavsiye etti.

Yaşlılıkta egzersizden uzak kalmak; kalp hastalığı, bunama ve yüksek tansiyon gibi birçok sağlık problemleriyle ilişkilendiriliyor.

Tüm aktiviteler düştü

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılar, çalışırken ortalama olarak bir gecede 7 saat 58 dakika uyudu. Fakat emeklilik başladıktan sonra bu süre sekiz saat 35 dakikaya çıktı.

Yürüme gibi hafif aktivitelerin miktarı, günde yaklaşık olarak 4 saatten üç saat 37 dakikaya düştü.

Bisiklete binme gibi orta-şiddetli aktivite miktarı günde 50 dakikadan 42 dakikaya kadar indi.

En büyük artış fabrika işçilerinde

Fabrika işçiliği gibi işlerde çalışan kadınlar, uyku sürelerinde gece ortalama 45 dakika ile en büyük bir artış gözlemlendi.

Bunun yanı sıra günlük aktivite de günde 4 saat 44 dakikadan 3 saat 41 dakikaya düştü.

Hareketler artırılmalı

Araştırmayı yürüten isim, Kristin Suorsa, katılımcıların artık işe gidip gelmek zorunda kalmaması sebebiyle faaliyetlerin büyük olasılıkla düştüğünü belirtti.

Suorsa, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Araştırmamıza dayanarak, emekli olan insanlar yaptıkları fiziksel aktivite miktarını, özellikle orta-şiddetli aktiviteyi artırmayı hedeflemeliler. Aynı zamanda, uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınılmalı ve oturma, sık yürüyüş molaları ile daha kısa sürelere bölünmelidir.
ÖNCEKİ HABERLER
Manlama nasıl yapılır Ege mutfağından harika bir lezzet!
Manlama nasıl yapılır Ege mutfağından harika bir lezzet!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
25 Ekim 2022 güneş tutulması saat kaçta? 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması
25 Ekim 2022 güneş tutulması saat kaçta? 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması
Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nun veri paylaşımı soruşturmasında savunma yapacak
Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nun veri paylaşımı soruşturmasında savunma yapacak
Görenler şaştı kaldı: Japon kadın Müge Anlı'da! Yumiko'nun anlatıkları programa damga vurdu
Görenler şaştı kaldı: Japon kadın Müge Anlı'da! Yumiko'nun anlatıkları programa damga vurdu
25 Ekim 2022'de deprem mi olacak? Naci Görür 'Güneş ay tutulması bardağı taşıracak' deyince...
25 Ekim 2022'de deprem mi olacak? Naci Görür 'Güneş ay tutulması bardağı taşıracak' deyince...
Yapay zeka sınırları zorluyor! Akıllı telefonlarla artık bunu yapmak da mümkün
Yapay zeka sınırları zorluyor! Akıllı telefonlarla artık bunu yapmak da mümkün
Şekere zam geldi! Fiyatı yüzde 8 arttı kilosu 16.20 liraya yükseldi
Şekere zam geldi! Fiyatı yüzde 8 arttı kilosu 16.20 liraya yükseldi
Pişik nasıl hızlıca geçer bebeklerde ve yetişkinlerde pişik sorununu bitiren tüyo!
Pişik nasıl hızlıca geçer bebeklerde ve yetişkinlerde pişik sorununu bitiren tüyo!
Bakan Karaismailoğlu, Ankara'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla geldi
Bakan Karaismailoğlu, Ankara'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla geldi