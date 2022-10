25 Ekim 2022 güneş tutulması saat kaçta? 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması

TÜRKİYE tarihinin en büyük depremlerinden 17 Ağustos 1999 depremi güneş tutulmasının akabinde olmuştu. Bu sebeple 25 Ekim 2022 salı günü gerçekleşecek güneş tutulması deprem endişesini körükledi. 25 Ekim 2022 güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'da başlayacak saat 15.05'e kadar sürecek. Peki 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması ne zaman olmuştu depremden kaç gün önce gerçekleşmişti....

'Deprem olacak' endişesi yaratan Güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü gerçekleşecek. Bu güneş tutulması saat 12.40 ile 15.05 arasında gerçekleşecek. Türkiye’den de gözlemlenebilecek tutulma ile İstanbul’da yüzde 38’lik hilal şeklinde bir kapanma olacak. Güneş tutulması en iyi, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek.

Güneş tutulması deprem mi yaratacak?

17 Ağustos 1999 depremi güneş tutulmasının akabinde geldiğinden bu tutulma deprem olacak söylentisi çıkardı. Ünlü deprem uzmanı Naci Görür'ün 'güneş ay tutulması depremi tetikler mi' sorusuna verdiği yanıt da söylentiyi kuvvetlendirdi. Peki 25 Ekim 2022'deki güneş tutulması saat kaçta olacak, 17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması kaç gün öncesinde olmuştu?

17 Ağustos 1999 depremindeki güneş tutulması

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 11 Ağustos 1999 depremi güneş tutulmasından tam 6 gün meydana gelmişti. 1999 depreminden sonra güneş tutulması her daim depremle özleştirildi. Peki gerçekten 17 Ağustos depremi güneş tutulması yüzünden mi oldu? İstatistik verilerine bakılacak olursa işin aslı hiç de öyle değil.

Güneş tutulması sonrası kaç deprem oldu?

Türkiye'deki son 32 yıl içinde yaşanan 5.9 şiddetinden büyük 37 deprem güneş tutulmasıyla ilişkisi açısından incelendi. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi dışında hiç bir depremin güneş tutulması ile ilişkisi saptanamadı.

Dünyadaki güneş tutulmaları ve depremler

1.1.1900 ile 15.10.2005 tarihleri arasında dünya genelinde yaşanan 6.0 şiddetinden büyük depremler ve bu depremlerle yakın tarihlerde meydana gelen güneş tutulmaları araştırıldı. Son 105 yılda 77 halkalı, 80 parçalı, 74 tam ve sekiz kez de halkalı başlayıp tam biten güneş tutulmasıyla birlikte toplam 239 güneş tutulması söz konusu.

Yüzde 85'inde deprem var

Toplam 239 güneş tutulmasının %40,2’sinden (96 tane) on gün önce en az bir deprem görülmüş. 106 güneş tutulmasından on gün sonra ise yine en az bir deprem meydana gelmiş. Geriyle kalan 37 tutulmadan on gün önce ve sonra dünyanın hiçbir yerinde 6.0 şiddetinde veya daha büyük bir deprem yaşanmamış. Sonuç olarak yaklaşık olarak güneş tutulmalarının %85’inde on gün önce veya sonra dünyanın her hangi bir yerinde 6.0 şiddetinde veya daha büyük en az bir deprem olmuş.

BM'nin araştırması : Güneş tutulması depremle ilişkili mi?

Daha dar bir zaman dilimini kapsayan ikinci bir araştırma Birleşmiş Milletler Jeoloji Araştırmaları’nın verilerine dayanıyor. Buna göre 1973-2004 yılları arasında büyüklüğü 7.0-9.9 şiddetinde 487 deprem meydana gelmiş. Aynı zaman dilimi içinde ise 70 güneş tutulması kaydedilmiş. Bu araştırmada 17 ağustos 1999 depreminin güneş tutulmasından altı gün sonra meydana geldiği dikkatte alınarak, bu depremlerin güneş tutulmasından altı gün önce veya sonra yaşanıp yaşanmadığına bakılmış. Araştırmadan çıkan sonuca göre büyük depremlerin %90’ı güneş tutulmalarıyla ilgili olmayan tarihlerde yaşanmış.