Manlama nasıl yapılır Ege mutfağından harika bir lezzet!

Ege Bölgesi'nden şahane bir lezzet olan manlama tarifi sofralarınızı şenlendirecek. Pratik bir tarif arayanlara göre olan manlama, yufka ve kıymayla hazırlanıyor. Üzerinde yoğurt ve salçalı sosuyla servis ediliyor. Peki manlama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte manlama tarifinin yapılışı...

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Mantı tadında ama yapılışı çok daha basit bir lezzete ne dersiniz? Akşam yemeğine kısa sürede yetiştirebileceğiniz manlama tarifi tam da size göre. Manlama tarifini daha önce duydunuz mu bilmiyoruz ama zevkle tadacağınıza eminiz. Hazır yufkamızı tezgaha serip sütle ıslatıyoruz, içerisine hazırladığımız kıymalı harcı koyup üzerini katlayarak kapatıyoruz. Tavada her iki tarafını da nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Mantı tadında olan bu lezzetli tarife bayılacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden manlama tarifiyle buluşturalım. Bir yiyenin tekrar yemek istediği manlama tarifini paylaşıyoruz...

Manlama malzemeleri nelerdir?

4 yemek kaşığı tereyağı (2 yemek kaşığı kıymalı harç için)

1/2 adet soğan (yemeklik doğranmış)

200 gram dana kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

5 dal maydanoz (doğranmış)

1 adet yufka Sıvı yağ- Süt Karışımı İçin:

1 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Manlama nasıl yapılır?

Bir tavada tereyağı ve soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı da ekleyip, suyunu çekene kadar tekrar kavurun.

Biber salçası, tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra karıştırın ve son olarak doğranmış maydanozu da ekleyip ocaktan alın.

Yufkayı tezgaha serin. Süt ve sıvı yağ karışımını ile yufkayı hafif ıslatın. Yufkanın tam ortasına kavurduğunuz kıymalı harcı kare şeklinde yayın.

Önce üstten, sonra alttan kıymanın üzerine doğru katlayın.

Süt-sıvı yağ karışımını fırça yardımıyla kalan yufka yüzeylerinin üzerine kare şeklinde katlanana kadar sürün.

Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve hazırladığınız böreği tavaya koyup arkalı önlü kızarana kadar pişirin.

Üzerine çırpılmış yoğurt ve eritilmiş toz kırmızı biberli tereyağı dökerek servis edin.

Yoğurdun faydaları nelerdir?

100 gram yoğurtta 4,5 gram protein bulunmaktadır. Yoğurt gibi proteini yüksek besinler, kasların gelişimini desteklerken düşük proteinli gıdalara göre her zaman daha doyurucudur. Yoğurt zengin kalsiyum içeriyle de ön plana çıkmaktadır. Kalsiyum kemiklerin dişlerin güçlü olmasını sağlayan mineraldir.100 gram yoğurt kalsiyum ihtiyacının %15’ini karşılayabilmektedir. Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir. Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri tüketimi sonucunda meme kanseri riskinin azaldığı belirlenmiştir.