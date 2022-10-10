Denizli'de tarihi geçmiş döner satmayı reddeden şef dehşeti yaşadı! Çiğköfte bahanesiyle çağırıp...
Ünlü döner zincirlerinden birinin Denizli'deki restoranının sorumlu şefi, işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanılmasına göz yummayınca hem gözünden hem de işinden oldu. Şef, gece yarısı çiğköfte yoğurma bahanesiyle çağırılıp darp edildi.
Türkiye'nin ünlü döner zincirlerinden birinin Denizli'deki restoranında koordinatör olarak görev yapan Şef M.K., işletme sahiplerinin halk sağlığını hiçe sayan tutumlarına göz yummayınca başına gelmeyen kalmadı. İşletmede satılan et ve tavuk dönerlerinin son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen müşterilere sunulduğunu, elde kalan malzemelerin yeni ürünlerle karıştırılarak servis edildiği fark eden M.K., işletmecileri sözlü olarak uyardı.
M.K.'yi, gece saat 00.30 sıralarında arayan patronları, "Çiğköfte bitti, başka yapacak kimse yok. Gelip yapar mısın?" diyerek bahane uydurdu. Geldiğinde restoranın kapanmak üzere olduğu gören M.K., daha ne olduğunu anlayamadan tekme tokat dövüldü. Vücudunda darp yaraları ve sol gözünde görme kaybı meydana gelen M.K., aldığı ölüm tehdidine rağmen 174 Alo Gıda hattına şikayette bulundu.
Şef M.K.'nin şikayeti üzerine döner zincirinin Denizli'deki 2 restoranında yapılan denetimde, iddiaların gerçek olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü M.K.'ye teşekkür yazısı gönderdi.M.K., şunları söyledi:
“Eğer onlardan şikayetçi olursam beni öldüreceklerini ve onların kim olduklarını bilmediğimi söylediler. Saldırı sonucu sol gözümde yüzde 33'lük bir kayıp söz konusu oldu. Aynı zamanda yürümem ve kasığımda almış olduğum darbeler sonucu yaklaşık bir haftadır yatmaktayım. Evde istirahat haldeydim ve yeni yeni ayaklandım.”