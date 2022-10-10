Denizli'de tarihi geçmiş döner satmayı reddeden şef dehşeti yaşadı! Çiğköfte bahanesiyle çağırıp...

“Eğer onlardan şikayetçi olursam beni öldüreceklerini ve onların kim olduklarını bilmediğimi söylediler. Saldırı sonucu sol gözümde yüzde 33'lük bir kayıp söz konusu oldu. Aynı zamanda yürümem ve kasığımda almış olduğum darbeler sonucu yaklaşık bir haftadır yatmaktayım. Evde istirahat haldeydim ve yeni yeni ayaklandım.”