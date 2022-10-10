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Kiev'in vurulmasının ardından Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme

Kiev'in vurulmasının ardından Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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