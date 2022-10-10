Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı
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Otomobil devi Kia yeni SUV model aracı Niro EV elektrikli otomobili Türkiye piyasasına soktu. TOGG'a rakip cinsten olan Niro EV özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı. İşte KIA Niro EV elektrikli otomobil ile ilgili tüm detaylar...
Kia C segmenti SUV Niro'nun tamamen elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.
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İşte elektrikli Niro'nun merakla beklenen özellikleri ve fiyatı
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Prestige donanım seviyesiyle satışa sunulan elektrikli crossover'da 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor
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0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro EV'nin son hızı 167 km/s ile sınırlandırılmış.
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