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Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı

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Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı

Otomobil devi Kia yeni SUV model aracı Niro EV elektrikli otomobili Türkiye piyasasına soktu. TOGG'a rakip cinsten olan Niro EV özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı. İşte KIA Niro EV elektrikli otomobil ile ilgili tüm detaylar...

Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı

Kia C segmenti SUV Niro'nun tamamen elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

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Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı

İşte elektrikli Niro'nun merakla beklenen özellikleri ve fiyatı

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Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı

Prestige donanım seviyesiyle satışa sunulan elektrikli crossover'da 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor

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Togg'a rakip KIA Niro EV Türkiye'de satışta! Fiyatı ve özellikleri şaşırttı

0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro EV'nin son hızı 167 km/s ile sınırlandırılmış.

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