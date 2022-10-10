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Çakma senaryo bitince fena afalladılar! FOX Mahkum dizisini bitiriyor karar çıktı

Çakma senaryo bitince fena afalladılar! FOX Mahkum dizisini bitiriyor karar çıktı

FOX TV'nin sevilen ve iddialı dizileri arasında olan Mahkum, 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. 1. sezonu ile reyting listelerini kasıp kavuran, rakiplerine nal toplatan dizi 2. sezonunda maalesef sınıfta kaldı. Orjinal senaryoyu ilk sezonda bitiren Mahkum, 2 sezon bölümleri ile elindeki seyirciyi giderek kaybetti ve final kararı çıktı.

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Mahkum dizisi, FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Özellikle ilk sezonu ile büyük ilgi gören dizi, daha ilk bölümden seyirciyi eline geçirdi ve perşembe akşamlarına adını yazdırmayı başardı.  Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan dizi ilk sezonu ile çok konuşulmuştu fakat 2. sezonunda bekleneni veremedi. Zirveden inmeyen dizi ilk 10'a bile giremez oldu. Seyircisini giderek kaybeden dizi için beklenen karar çıktı. Mahkum dizisi sezon ortasında final yapıyor. 

Dizi, başarılı bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat'ın bir sabah uyandığında kendini hafızasını kaybetmiş bir halde eşinin ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Reyting listelerinde çuvalladı

Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan birebir uyarlanan dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna var. Oyunculukları ile alkış toplayan bu iki genç oyuncuya rağmen dizi 2. sezonu ile beklentilerin çok altında kaldı. Bunda Innocent Defendant dizisinin bir sezon olması ve sadece 18 bölüm olması çok etkili oldu. Çünkü Mahkum bu diziden birebir uyarlama olarak ekrana geliyor. Tüm hikayeyi 1. sezon bitiren Mahkum, 2. sezonu ile bambaşka bir senaryo ile seyirci karşısına geçti. Birçok oyuncunun ilk sezonda kaldığı diziye yeni gelenler ise seyirci tarafından benimsenmedi.

Rakiplerinin gerisinde kaldı

Perşembe akşamları karşısında sıkı rakipleri olan Mahkum, giderek kan kaybediyor. İlk sezonunda reyting listelerinin zirvesinden inmeyen, sosyal medyanın gündemi olan dizi 2. sezonu ile iki haneli rakamlara geriledi ve ilk 10'a bile giremedi. 

Senaryosunu Uğraş Güneş’in yazdığı diziye Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Nazlı Bulum, Mehmet Bozdoğan, Mine Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Cem Söküt ve Erdal Küçükkömürcü de etkili, güçlü ve dikkat çekici oyunculukları ve karakterleriyle katıldılar.

Final kararı çıktı

Geçen sezon fırtına gibi esen ve her hafta izleyicilerini ekranlara kilitleyen yapım hakkında yeni bir karar alındı. İkinci sezonu başlayan dizi 31 veya 32.bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

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