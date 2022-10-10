Ortalık yangın yeri Kiev'deki Almanya Büyükelçiliği vuruldu

Ukrayna'daki Almanya Büyükelçiliği Rus füzeleri tarafından vuruldu. Almanya Dışişleri Bakanlığı olayı doğruladı.Abone ol
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın Kiev'deki büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binanın bugünkü füze saldırılarında hasar gördüğünü bildirdi.
Alman diplomat bulunmuyordu
Wagner, söz konusu binanın aylardır kullanılmadığını ve Rus füzeleriyle vurulduğu sırada binada hiçbir Alman diplomatın bulunmadığını belirtti.
Sabah saatlerinde başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Rusya, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamalara misilleme olarak bugün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Kiev, Lviv, Dnipro ve Odesa kentlerini bombaladı. Halka güne bomba sesleriyle uyanırken, Kiev’de en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.