Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın formunun sırrı: Yürek ve ciğer!

Manchester City'de attığı gollerle İngiltere Premier Lig'de gündemden düşmeyen Erling Haaland'ın, vücudu ve formu için 'sakatat diyeti' uyguladığı öğrenildi.

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Manchester City'nin 22 yaşındaki Norveçli forveti Erling Haaland, attığı goller ile Premier Lig'in yanı sıra dünya futbolu gündeminde de kendine sık sık yer buluyor. Haaland'ın başarısının altında yatan sebeplerden birinin kendine özel bir beslenme programı olduğu dile getiriliyor.

İngiliz Sun gazetesinde yer alan haberde, Haaland'ın günde 6 bin kalori aldığı, yürek ve ciğer gibi sakatatlardan oluşan bir beslenme alışkanlığının bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca 22 yaşındaki golcünün içtiği suyu bile filtrelediği ve uyanır uyanmaz da güneş ışığına çıktığı belirtildi.

"Yürek ve ciğer yemeyi tercih ediyorum"

Beslenme alışkanlığı ile ilgili konuşan Haaland, "Diğer insanlar yürek ve ciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, yürek ve ciğer yemeyi tercih ediyorum. Yürek ve ciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir" şeklinde görüş belirtiyor.

Bu sezon Manchester City forması altında 13 resmi maçta görev alan Haaland, bu maçlarda 20 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.